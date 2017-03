Ile Maurice: Soupçonnés de rejoindre les djihadistes, deux Mauriciens arrêtés en Turquie

Du côté des parents du Mauricien de Plaine-Verte, c'est l'incompréhension. Issu d'une famille de trois enfants, dont deux filles, le jeune homme, qui a étudié dans un collège privé de la capitale, a abandonné ses études en théologie islamique. Il s'est lancé dans l'organisation des foires et louait une maison. Pour son père, il n'a rien à voir avec le terrorisme. Il soutient que son fils sera de retour à Maurice durant le week-end. «Mo mem monn démann li rétourné.» Selon l'habitant de Plaine-Verte, le suspect voulait partir en Angleterre pour affaires. Ce n'est que dans la matinée du jeudi 9 mars qu'une tante du second suspect de Beau-Bassin l'a informé de la situation. Mais le père indique qu'il a déjà parlé à son fils, qui a démenti toute l'histoire. Le jeune homme est fiancé à une femme médecin et devrait se marier en décembre. Le propriétaire de la maison que loue le suspect soutient, lui, que ce dernier est un «locataire exemplaire». D'ajouter que le trentenaire est très pratiquant et a déjà été imam dans une mosquée de la localité.

Il nous revient que le jeune homme, dont le père a un magasin à Rose-Hill, avait déjà effectué un voyage à Hong Kong. «Il était à la maison mercredi 8 mars et se comportait normalement», soutient l'oncle. Ce n'est que dans la soirée que son père a constaté sa disparition. Le jeune homme ne répondait pas au téléphone et son passeport avait également disparu. Le père a alors pris contact avec un ami, qui a confirmé que le jeune universitaire avait un billet pour voyager à bord d'un vol de Turkish Airlines en partance pour Istanbul.

Lockhdev Hoolash, patron de la Counter Terrorism Cell (CTC) et directeur général du National Security Service (NSS), a été informé dès que le père de l'un des suspects a fait sa déposition. De ce fait, des éléments de la CTC et du NSS se sont activés pour recueillir le maximum d'informations sur cette affaire.

Ils auraient pris un aller simple pour la Turquie, dans la soirée du mercredi 8 mars, afin de rejoindre les rangs du groupe terroriste Daech. Deux Mauriciens, un habitant de Beau-Bassin de 23 ans et un habitant de Plaine-Verte de 32 ans, sont dans le collimateur de la cellule antiterroriste du bureau du Premier ministre. Celle-ci est déjà entrée en contact avec les autorités turques pour demander le rapatriement des deux jeunes hommes et en a informé Interpol. C'est le père du Beaubassinois qui a donné l'alerte par le biais d'une déposition au poste de police de la localité, mercredi vers 19 h 30.

