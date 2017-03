Angola: Lunda Sul - Le vote féminin déterminera les changements dans le pays

L'Angola et les Etats-Unis ont analysé jeudi, à Luanda, les questions liées à la situation… Plus »

La participation de la femme à la vie politique, doit être de plus en plus active, dynamique et de façon collective, en vue de surmonter les obstacles d'une société machiste en plein XXIe siècle, a-t-il souligné à Saurimo, principale ville de la province de Lunda Sul (est).

Selon António Texeira, les prochaines élections, soit les quatrièmes dans l'histoire du pays (Après celles organisées en 1992, 2008 et 2012, et remportées par le parti MPLA) signifient que la démocratie croissante en Angola avait atteint la maturité.

Saurimo — Le vote féminin déterminera les changements structuraux à survenir dans le pays, car il s'agit de la plus grande partie de la population angolaise, a déclaré mercredi à Saurimo le vice-gouverneur local aux questions techniques et aux infrastructures, António Texeira.

