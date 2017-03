Algérie: Grève des étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire - L'annonce de l'année blanche "une décision pédagogique"

Alger — Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Salah Seddiki, a affirmé jeudi que l'annonce de l'année blanche dans les facultés de pharmacie et de chirurgie dentaire était "une décision pédagogique et non administrative", notant que toutes les revendications des étudiants "ont été prises en charge".

"L'annonce de l'année blanche est une décision pédagogique et non administrative" a déclaré M. Seddiki à la presse, lors d'une réunion avec les doyens des facultés de médecine consacrée à l'évaluation de la situation induite par la grève menée par les étudiants en pharmacie et en chirurgie dentaire.

La décision à prendre sera annoncée par la commission pédagogique après l'évaluation de la situation, a indiqué le même responsable, estimant que "les rapports élaborés à ce jour confirment une reprise totale des cours dans certaines facultés alors qu'elle reste partielle dans d'autres en fonction des spécialités et de l'année d'études".

Il a rappelé, en outre, que les étudiants en pharmacie et chirurgie dentaire ayant soulevé des revendications pédagogiques et professionnelles "ont été reçus aux ministères de l'Enseignement supérieur et de la santé, ainsi que par le Premier ministre qui s'est engagé à prendre en charge leurs revendications". "Les portes du dialogue demeureront ouvertes", a-t-il assuré.

Concernant le point relatif au passage du 13ème au 16ème échelon dans la grille des salaires de la fonction publique, le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur a indiqué que cette décision "ne relève pas des prérogatives de sa tutelle", soulignant que l'Algérie "est un Etat régi par des lois qu'il faut respecter".

Parmi les revendications des étudiants en médecine et chirurgie dentaire, figurent la révision de la réforme des études en pharmacie, la création de nouvelles spécialités telles que la pharmacie industrielle et la pharmacie clinique.

Ils revendiquent également la régulation du flux (diminution du nombre de places pédagogiques), la création du statut de pharmacien assistant et l'obligation, pour les pharmacies de recruter les diplômés.

Figure aussi dans la plate forme de revendications, le passage du 13ème au 16ème échelon dans la grille des salaires de la Fonction publique.