Congo-Brazzaville: Exposition - La Chine d'aujourd'hui en images

A l'initiative de l'épouse de l'ambassadeur de Chine, Liu Hong, plus d'une centaine de photos ont été exposées le 9 mars dans l'enceinte même de l'ambassade, à Brazzaville, dans le cadre de la célébration du mois de la femme.

Cette exposition photos qui a eu pour thème « La Chine d'aujourd'hui », a réuni de nombreuses femmes venues de tous les milieux : les diplomates en poste au Congo, les maires d'arrondissement, les directrices des institutions publiques et privées, les fonctionnaires, les professeurs d'université, les épouses des ambassadeurs, les artistes etc.

« L'objectif était de montrer, à travers les photographies, les beaux paysages, les traditions et la vie quotidienne des Chinois, ainsi que les progrès obtenus dans la modernisation du pays ; en démontrant, d'un point de vue spécial, les efforts infatigables du peuple chinois pour construire un pays riche et civilisé, processus dans lequel on accorde une plus grande attention au respect de la nature et à la protection de l'environnement », a expliqué Liu Hong.

« La Chine d'aujourd'hui parle de l'histoire chinoise, de l'antiquité, du patrimoine et des sites historiques. La Chine est un pays unifié constitué de 56 communautés ethniques », a-t-elle fait savoir.

Il s'agissait, a-t-elle poursuivi de réunir les femmes pour qu'elles puissent se rencontrer et échanger, et de montrer les efforts de la Chine de conjuguer développement écologique et économique en vue de rendre le pays plus beau et la vie plus heureuse.

De plus, elle a affirmé que le cœur de l'exposition « La Chine d'aujourd'hui » est la situation d'un peuple qui vit dans son pays et qui explore son propre chemin de développement par le biais de l'union harmonieuse entre l'humanité et la nature. Enfin, elle a souhaité que le public venu nombreux puisse connaître certains aspects inconnus de son pays grâce à cette exposition.

Sur des tableaux dressés pour la circonstance, on pouvait admirer les images qui parlent de la fête du printemps à l'étranger, de la Chine moderne, rurale et urbaine.