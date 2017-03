Congo-Brazzaville/Maroc: Football - Le Maroc et le pays renforcent leur coopération

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) vont désormais regarder dans la même direction. Les deux parties ont signé, le 3 mars, à Rabat une convention de partenariat d'une durée de deux ans renouvelable dans laquelle le Maroc et le Congo s'accordent à œuvrer pour le développement du football.

Parmi les axes prioritaires: la formation des cadres techniques, administratifs ainsi que les arbitres par échanges d'expérience, l'élaboration des programmes des rencontres sportives et des séminaires de formation, la facilitation des échanges et la coopération entre les centres de formation des joueurs, le développement du football masculin et féminin. «Les deux fédérations conviennent de l'organisation des matches et les stages de préparation au profit des équipes nationales respectives des U15, U17, U20 ainsi que les équipes nationales féminines », peut -on lire dans le document qui renforce la coopération entre les deux fédérations signé par Jean Michel Mbono, président de la Fécofoot, et son homologue marocain Fouzi Lekjaa. Le Maroc et le Congo se sont également mis d'accord sur l'organisation des matches amicaux entre les sélections nationales « A », des joueurs locaux et olympiques, sans oublier les aspects liés à la formation des cadres techniques et administratifs. Sur ce point, les cadres techniques de la Fécofoot tirent un grand profit.

Ces cadres seront, en effet, accueillis au Maroc selon un programme arrêté d'un commun accord avec les directions techniques respectives des deux fédérations afin de bénéficier des échanges approfondis s'appuyant sur la structure de développement technique, administratif de la FRMF, formation des formateurs et cadres techniques et organisation d'évènements sportifs. «Au niveau des échanges liées à la formation et aux aspects techniques, une invitation de trois cadres techniques et /ou administratifs de la Fécofoot au Maroc seront prises en charge par la FRMF, selon le programme arrêté entre les deux directions techniques nationales », précise la convention.

En termes d'engagement, la FRMF accepte de prendre en charge les frais de séjour au Maroc et le transport local de l'équipe nationale du Congo composé de 35 personnes dans le cadre d'un match convenu entre les deux équipes nationales. La Fécofoot, quant à elle, doit, lorsque les rencontres sont organisées au Congo, accorder les faciliter nécessaire au bon déroulement des séjours des équipes nationales marocaines, notamment la mise à disposition des terrains d'entraînement et de compétition. La FRMF prendra les frais de séjours de sa propre délégation.