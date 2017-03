Congo-Kinshasa: Division 1/Zone centre sud - Sanga Balende bat New Soger

L'ONG Act for gender a invité les femmes de Beni (Nord-Kivu) à s'investir pour la sécurité… Plus »

Dans cette zone, trois clubs sont quasiment qualifiés pour le Play-Off de la Division 1, notamment le TP Mazembe de Lubumbashi, leader de la zone, suivi de Sa Majesté Sanga Balende et en troisième position, le CS Don Bosco de Lubumbashi. Le FC Saint Éloi Lupopo ne disputera pas la dernière étape du championnat national de football. Notons aussi que l'AC Dibumba de Tshikapa, qui disputait pour la première fois la phase des poules de la Division 1, a réussi à se maintenir dans la zone de développement centre sud, alors que l'AS New Soger, lanterne rouge, a été relégué au championnat provinciale de l'ex-province du Katanga.

La formation de Sa Majesté Sanga Balende a battu, le 7 mars, la formation de New Soger de Lubumbashi par trois buts à un alors que le FC Saint-Éloi Lupopo et le FC Simba de Kolwezi se sont séparés dos à dos par un but partout, en dernier journée de la zone de développement centre sud de la 22e édition du championnat national de football.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.