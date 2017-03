Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Les œuvres d'Amel Mboumba Madingou exposées à l'Ifc

Amel Mboumba Madingou encore appelée Luyzo est une photographe professionnelle de nationalité Congolaise. Elle est directrice coordinatrice générale de l'antenne de l'association World Arts Productions (W.A.P.) pour l'Afrique et plus particulièrement pour la République du Congo-Brazzaville, coordinatrice du réseau Centre de formation artistique Krimbo (CFAK Europe) à Abidjan, en Côte d'Ivoire dont le siège est à Bruxelles.

Cela fait déjà huit ans qu'Armel exerce cette profession. Bien que détentrice d'un un master 1 en comptabilité et gestion financière, elle a préféré faire de la photographie malgré l'opposition de ses parents. « Auparavant, mes parents ne voulaient pas que je fasse ce métier, c'était impensable pour eux, au fil des temps, ils ont accepté car, je me suis fait un nom », précise l'artiste.

Certains de ses clichés sont en noir et blanc, d'autres par contre sont en couleur. Pour elle le noir et blanc, fait renaitre l'ancienne époque, les souvenirs des mamans au champs. D'autres images montrent les femmes devenues entrepreneuses, étudiantes, athlètes, etc. « La femme d'aujourd'hui doit être en marche, cette dernière ne doit pas être assise chez elle sans rien faire, elle doit au moins créer, ramener aussi une idée dans cette nouvelle société », martèle la photographe .

