Congo-Kinshasa: Léopards football - Le sélectionneur Florent Ibenge ne prolongera pas son contrat

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Florent Ibenge Ikwange, ne va pas prolonger son contrat avec l'État congolais.

Il l'a déclaré au confrère Charles Mbuya de la BBC à partir de Dakar au Sénégal où V.Club a été en transit avant de joindre Banjul pour livrer le match des seizièmes de finale aller de la Ligue des champions contre la formation de Gambia Ports Authority. En tant qu'entraîneur principal des Dauphins Noirs, il accompagne naturellement son équipe. « Quand j'ai été nommé, j'ai réuni tout mon staff technique, mon staff médical, les intendants, pour leur dire que je ne serai pas là ad vitam aeternam, que j'avais mon temps à faire et mon temps a été court.

C'est ce que j'ai dit dès le premier entretien, et j'ai demandé à chacun de faire son travail le mieux possible et d'augmenter la capacité parce qu'on nous a mis là, c'est un staff local et on ne va absolument rien nous pardonner. Et la preuve, c'est ce qui arrive, cette poussée médiatique un petit peu surréaliste par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment surréaliste, parce que quand on regarde bien, on a été battu par le Ghana, mais on a fait une année 2016 sans défaite. On a perdu un match, mais on dirait que c'était la catastrophe mondiale, mais on continue à avancer. Voilà, j'ai un contrat et je l'ai dit que je n'allais pas le renouveler, tout simplement. Et l'équipe du Chan (Léopards locaux), c'est la même chose, je ne vais pas pouvoir continuer », a d'un ton un peu amère signifié le sélectionneur des Léopards de la RDC.

Florent Ibenge envisage meme de se retirer du staff technique de V.Club pour se tourner résolument vers la formation et mettre sur pied son projet dans ce sens. « Et dans l'AS V.Club, on le sait bien, je vais me tourner plutôt vers la formation. C'est dans ma tête. Et pour pouvoir le faire, il faut au moins l'initier... Il faut s'inscrire dans la durée, j'ai déjà pris rendez-vous avec l'INPP (Institut national de préparation professionnelle). J'ai vu la directrice de l'INPP. Si je n'avais pas été à la CAN (Gabon 2017), on allait déjà monter le projet. l'INPP, c'est la formation professionnelle pour adultes. Et là, mes joueurs après l'entraînement, ils vont aller en formation, qui à l'informatique, le français, etc. ; on va tous les évaluer pour que après l'entraînement chacun puisse aller se former pour la réussite de sa reconversion », a-t-il souligné. Selon Florent Ibenge, la direction des équipes nationales sait déjà qu'il ne sera plus là pour les éliminatoires du Chan 2018, compétition qu'il a remportée à la tête des Léopards locaux en 2016 au Rwanda.

Rappelons que le patron du staff technique national a été l'objet des critiques parfois désobligeants au lendemain de l'élimination des Léopards en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations Gabon 2017, lui qui a littéralement relevé la sélection nationale qui ne figurait même pas dans le top 100 au classement Fifa. À son arrivée à la tête du staff technique nationale en 2014, l'ancien coach de Shangai Shenoa en Chine a ramené la sélection jusqu'à la 37e position à la fin de la CAN 2017, sans oublier la médaille de bronze glanée à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Les Léopards de la RDC ont retrouvé de la fierté sur le plan continental et Florent Ibenge a influé sur la venue en masse des jeunes joueurs binationaux de qualité en sélection, haussant le niveau des Léopards, qui sont redevenus redoutables. La question maintenant est celle de savoir si son départ n'aurait pas un impact négatif sur les Léopards. Florent Ibenge l'a dit, il n'est pas là ad vitam aeternam.