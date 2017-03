Algérie: La station climatique de Tikjda abrite le 1er camp international des jeunes scouts sur la neige

Bouira — La station climatique de Tikjda, culminant à 1400 mètres d'altitude, abrite depuis jeudi un premier camp international de jeunes scouts sur la neige, dont l'ouverture a eu lieu dans la matinée sous la houlette du commandant général des scouts musulmans algériens (SMA).

Venus de Pologne, Libye, Arabie Saoudite ainsi que de Jordanie, une centaine de jeunes scouts participent à ce camp qui se poursuivra jusqu'au 12 du mois en cours avec un programme riche en activités, a expliqué à l'APS le directeur du camp, Noubli Bouzid.

Arrivés à Tikjda mercredi après-midi, les jeunes scouts, dont ceux des 48 wilayas du pays, ont un programme chargé à exécuter durant leur séjour sur l'imprenable site touristique.

Dans l'après midi, les participants assisteront à des ateliers de travail et de concertation avec leurs partenaires des services des forêts, du parc national du Djurdjura (PND) ainsi qu'avec les services de la protection civile et les associations environnementales de la région, a ajouté le même responsable.

"Il s'agit du premier camps international au niveau arabe et africain, auquel participe une centaine de jeunes scouts, des libyens, des saoudiens, des polonais et des Jordaniens y sont présents, et dont l'objectif est de faire connaître cette magnifique station touristique de Tikjda et de pratiquer des activités de secourisme et d'alpinisme sur neige", a souligné M. Noubli.

A cette occasion, le commandant général des SMA, M. Boualleg a visité une exposition dédiée à tout le matériel qui sera utilisé par les scouts dans cette manifestation pour la pratique du ski notamment. Le PND a saisi justement cet événement pour faire connaître ses activités diverses visant à protéger cette station et tout le parc national du Djurdjura des différents risques.

Des randonnées pédestres ainsi que d'autres activités de détentes et de sports et de tourisme marqueront ce camp international de jeunes scouts qui sont hébergés au niveau du chalet du Kef et à l'auberge du Centre national de sport et de loisir de Tikjda (CNSLT), selon les organisateurs.

M. Boualleg a vivement salué les organisateurs de cet événement en présence de scouts arabes et étrangers.