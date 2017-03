Afrique du Nord: L'Algérie et la Tunisie jouiront de la stabilité et de la sécurité quoiqu'il nous en coûtera

Tunis — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a indiqué jeudi à Tunis que

l'Algérie et la Tunisie coordonnaient "fortement et totalement" leurs efforts pour faire face aux menaces sécuritaires qui pesaient sur elles assurant que les deux pays jouiront de la stabilité et de la sécurité quoiqu'il en coûtera.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la 21e session de la grande commission mixte algéro-tunisienne, M. Sellal a affirmé que les relations unissant les deux pays étaient "excellentes" à tous les niveaux notamment dans le domaine sécuritaire qui vient de se conforter par un accord supplémentaire à la faveur de la présente session.

Dans le cadre du développement de cette relation sécuritaire, l'Algérie, a-t-il dit, a mis son expérience en matière de réconciliation nationale à la disposition des frères Tunisiens. Il a rappelé que la réconciliation nationale a favorisé le resserrement des rangs des Algériens qui ont vécu les affres d'un terrorisme dévastateur ayant fait plus de 200.000 victimes.

Compte tenu du rôle du citoyen dans la lutte contre le terrorisme, le Premier ministre a mis en avant l'impératif d'améliorer les conditions de vie des populations de la bande frontalière. Il a annoncé à ce propos des projets communs notamment celui concernant l'approvisionnement en gaz algérien de la ville tunisienne de Sakiet Sidi Youcef.

"Nous avons convenu de lancer un projet pour le raccordement de Sakiet Sidi Youcef au gaz algérien, a-t-il dit se félicitant de l'impact positif d'un tel projet sur toutes les régions de la bande frontalière.

M. Sellal a indiqué par ailleurs que sa visite lui a permis de réaffirmer le soutien de l'Algérie à la Tunisie. "Il est temps pour les deux pays de développer une vision géostratégique commune dans la région englobant les aspects économique et sécuritaire", a-t-il soutenu.

La sécurité et la quiétude doivent être rétablis dans le Sahel et nous devons conjuguer nos efforts dans ce sens et procéder de même, graduellement avec la question libyenne, a encore préconisé M. Sellal.

Il a réaffirmé que la seule solution envisageable en Libye était la politique consensuelle libyenne, relevant la responsabilité du Conseil de sécurité dans cette crise.

Le Chef du gouvernement tunisien, Youcef Chahed, s'est, pour sa part, félicité du niveau de coordination sécuritaire entre son pays et l'Algérie, soulignant que les deux pays avaient réalisé ensemble beaucoup de succès dans la lutte contre le terrorisme.

Il a précisé que par la signature de l'accord sécuritaire, les deux pays, qui sont confrontés aux mêmes défis, ont mis l'accent sur l'importance du renforcement de la coordination.

L'accord permettra aux deux parties de renforcer les échanges d'expérience et d'expertise au service de la coopération sécuritaire, a-t-il déclaré.

M. Chahed a précisé que la rencontre de jeudi avait permis de rappeler les relations historiques entre l'Algérie et son pays et d'aborder nombre de questions, notamment la sécurité, l'économie, le développement des régions frontalières et le tourisme, soulignant l'attachement de son pays à créer les conditions pour réserver le meilleur accueil aux touristes algériens qui ont sauvé les précédentes saisons touristiques en Tunisie grâce à leur forte affluence.

Il a, par ailleurs, indiqué que son pays "a consenti beaucoup d'efforts qui ont favorisé le rétablissement de la stabilité", estimant toutefois que "la vigilance reste de mise face à la menace terroriste".