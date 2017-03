Ile Maurice: Exportation de bijoux - «Des bénéfices de plus de Rs 3 milliards», dit Gungah

L'objectif: donner un nouvel élan au secteur de la bijouterie. Le ministre du Commerce, Ashit Gungah a participé à un atelier de travail, regroupant une centaine de bijoutiers, à Ebène, jeudi 9 mars. Celui-ci, qui a débuté à 9 h 30, avait pour thème «Jewellery Sector for Tomorrow».

«La bijouterie est devenue le troisième secteur d'exportation le plus rapporteur après le textile et la pêche. En 2016, le secteur a enregistré des bénéfices de plus de Rs 3 milliards. Nous voulons continuer dans ce sens», a fait ressortir Ashit Gungah. Ce dernier a rappelé que le savoir-faire mauricien dans ce secteur avait fait «impression» lors du salon Bijhorca de Paris en 2016.

«C'était la première fois que Maurice était représentée à ce salon qui regroupait beaucoup d'acheteurs et d'opérateurs dans le milieu. Le côté innovateur des bijoutiers mauricien avait impressionné et nous avons enregistré des commandes de plus de Rs 20 millions. C'est le moment idéal d'ouvrir la voie afin que les bijoutiers puissent mieux avancer», a poursuivi le ministre du Commerce.

Le président de la Fédération de l'association des bijoutiers de l'île Maurice, Imran Mutty, s'est, pour sa part, dit satisfait de cette initiative du ministère du commerce. «Cet atelier de travail nous a permis d'avoir plus d'informations sur des sujets tels que les cours qui sont offerts par Entreprise Mauritius ou encore les facilités que donnent la Maubank et MyBiz. Le créneau de l'exportation est à exploiter par tous. Il y a un manque au niveau du working capital. Ce serait souhaitable de réduire l'écart entre les compagnies et les travailleurs indépendants afin que les deux parties puissent bénéficier des mêmes avantages», a fait ressortir Imran Mutty.

Ashit Gungah est également revenu sur les différentes augmentations auxquelles ont fait face les consommateurs depuis le début de l'année. Il a indiqué qu'il y aura désormais un contrôle stricte concernant les marchands qui «abusent» sur la hausse des prix de certains produits.

Le lancement du Metro Express a aussi été abordé par le ministre. «Dès que les opérations vont démarrer, je suis sûre que le pays en bénéficiera», a fait ressortir Ashit Gungah.