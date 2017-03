Congo-Brazzaville: "Rendez-vous de l'économie numérique" - Le DSI Club organisera la session inaugurale

La session inaugurale des « Rendez-vous de l'économie numérique » a lieu le 16 mars 2017 à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire sous le patronage du ministère délégué à l'Économie numérique.

Organisée par DSI Club en partenariat avec la Chambre consulaire de Pointe-Noire et Unicongo (Union patronale et interprofessionnelle du Congo), cette session inaugurale s'annonce déjà comme étant l'évènement majeur de l'année pour l'économie numérique. L'économie numérique résulte avant tout des activités des entreprises du secteur des TIC (informatique et télécommunications), et des entreprises qui utilisent les TIC dans le but de gagner en productivité (Les banques et les industries par exemple).

Dans les deux cas, il s'agit d'entreprises dans lesquels les métiers et la fonction système d'information est nécessaire à l'exploitation quotidienne de l'entreprise. Il y a à la manœuvre un directeur des systèmes d'information chargé d'assurer et de garantir le fonctionnement normal du système d'information, et son alignement aux objectifs business de l'entreprise sous couvert du triptyque: performance, productivité et réduction des couts.

En effet, c'est dans ce contexte que, pour dépasser la théorie et donner un contenu tangible à l'économie numérique en faisant la preuve par l'exemple, le DSI-Club Congo à initier les rendez vous de l'économie numérique qui sont des rencontres initiées à l'attention des managers et basées sur des retours d'expériences d'entreprises, l'objectif étant de montrer par des cas concrets que le numérique peut être un levier pour la performance et la productivité des entreprises.

À cette session inaugurale, le groupe pétrolier Total E&P Congo est invité à partager son retour sur l'expérience : le numérique, levier de productivité et de performance dans l'industrie pétrolière. Plusieurs grands contributeurs ont confirmé leur participation, c'est le cas de Bruno Jean Richard Itoua et Benoit Bati, respectivement ministre de l'Enseignement supérieur et ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Économie numérique mais aussi Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Christian Barros, président d'UNICongo, Pierre Jessua, directeur général de Total E & P Congo et du DG de Total SA.