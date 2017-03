Un avènement qui intervient quatre mois seulement après la tenue de la Vingt-deuxième Conférence mondiale sur le Climat (Cop22) au Maroc. Un temps court, qualifié de "record" est, selon Denis Sassou N'Guesso, la preuve de "la détermination du continent africain d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement et dans la promotion des mécanismes d'un développement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le Bassin du Congo.

« Notre engagement dans cette formidable entreprise naissante n'aura de sens que s'il est abnégation et dépassement de chacun. Il n'aura de succès que s'il est conquête d'une large solidarité et exploration d'une grande fraternité », a notamment indiqué le chef de l'Etat congolais.

