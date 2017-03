Congo-Brazzaville: Célébration - La CCIAM fêtera ses 70 ans d'existence

Pour son anniversaire, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire organisera le 15 mars une journée portes ouvertes.

Parmi les activités qui seront organisées pour célébrer cet anniversaire figurent une conférence, des témoignages, une exposition des produits des différents départements de la Chambre de commerce, notamment le CGA (Centre de gestion intégrée), le Ciboa (Centre d'information et de gestion d'opportunités), l'animation économique, le fichier consulaire, le Cefa (Centre d'étude, de formation et d'apprentissage ), mécanique auto de la Chambre de commerce, l'Esic (l'École supérieur d'industrie et de commerce). Il y aura aussi l'exposition des partenaires comme l'APNI (Association Pointe-Noire industrielle), l'ISCDE (Institut européen de coopération et développement), le CEPN (Club des entreprises de Pointe-Noire), Le GIAC (Groupement interprofessionnel des artisans du Congo).

Avec pour objectif l'amélioration de l'appropriation de la Chambre de commerce par le public, la journée portes ouvertes permettra de mettre en lumière les missions de différentes entités de cette institution. Elle sera aussi une occasion de raconter son histoire.

Créée en 1945, la Chambre de commerce de Pointe-Noire est une structure publique à budget autonome. Elle est chargée de représenter et de promouvoir les intérêts des entreprises et de leur apporter appui et assistance.