Congo-Brazzaville: ZES de la ville océane - La première évaluation des opérations de bornage du site effectuée

La commission d'enquête préalable et parcellaire de la Zone économique spéciale (ZES) de Pointe-Noire a rendu public à Loango, dans le département du Kouilou, le rapport sur ces opérations après un mois de travail acharné et méticuleux. Ce, en présence Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, ministre des Affaires foncières et du Domaine public et des autorités des départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Les principales missions de cette commission dirigée par Aubin Coussoud sont de conduire les opérations de bornage du site qui va abriter la Zone économique spéciale de Pointe-Noire qui s'étend sur 30 km2, identifier les propriétaires fonciers, les acquéreurs de parcelles, de terrain et les propriétaires des propriétés immobilières se trouvant dans ladite zone.

Près de 9467 dossiers ont été réceptionnés et identifiés comme acquéreurs auprès de 21 familles terriennes. L'opération qui mobilise vingt agents se poursuit au siège de la sous-préfecture de Loango. Quant aux travaux de terrain, la délimitation du site et l'implantation des balises s'effectuent normalement par les vingt agents qui travaillent sur le site. Compte tenu de l'importance du travail à effectuer, ces effectifs seront doublés pour une meilleure efficacité, a dit le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou. Et d'ajouter : « À ce jour, nous pouvons dire que 80% du travail est fait en ce qui concerne la délimitation et 60% pour l'identification. Seulement, je note avec beaucoup de regret que les sociétés situées dans cette zone traînent les pas pour se faire identifier ».

Le délai d'identification prévu pour le 28 février a été prorogé jusqu'au 31 mars pour permettre à tous les concernés de se faire identifiés car aucune réclamation ne sera acceptée après la date butoir, a conclu le ministre des Affaires foncières et du Domaine public