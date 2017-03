Congo-Brazzaville: Travail - Vers la conception d'un PPTD au pays

Le PPTD constitue un cadre de collaboration orienté vers l'atteinte des résultats dans un partenariat entre le BIT et les mandants tripartites pour une période donnée. Impliquant les mandants tripartites et partenaires au développement, le PPTD est aussi un cadre de coopération pour l'appui aux stratégies nationales de développement. Il consiste en des choix stratégiques et opérationnels de mise en œuvre de la programmation dans les meilleurs intérêts des mandants, y compris l'allocation des ressources et une réponse appropriée aux besoins exprimés par le gouvernement.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont examiné les dossiers d'intérêt commun, notamment l'élaboration du PPTD. L'objectif de ce programme est de promouvoir l'accès à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine.

