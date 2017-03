Congo-Brazzaville: Peinture - L'AFPC organisera une grande exposition dans la ville côtière

Ledy Kouboukoubou, présidente de l'AFPC, a confié le 9 mars au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville que cette exposition destinée à promouvoir le talent des femmes peintres marque le retour sur la scène artistique d'un bon nombre de plasticiennes qui ont été envahies par le découragement du fait du manque de soutien et d'espace d'expression. Elle a expliqué que cela fait un long moment, exactement 10 ans, qu'une exposition de peinture réunisse autant de talents féminins du pays. « Il y a 10 ans, nous organisions une exposition au Méridien chaque mois de mars. Mais, depuis la fermeture de cet hôtel, les femmes plasticiennes congolaises n'ont plus d'espace pour exposer leurs œuvres et exprimer leur talent. Nous voulons par cette exposition attirer l'attention du public sur leur talent », a-t-elle expliqué. L'exposition organisée en partenariat avec la galerie Alpha cadre est aussi une manière pour l'AFPC de marquer ce mois de mars dédié à la femme.

"Zeste et beauté" est une exposition collective qui réunira 19 femmes artistes peintres de Pointe-Noire et de Brazzaville. Il s'agit de Gloria Loembe, Jenny Stand, Florence M'bilampassi, Valenti Tchicaya, Jussie Nsana, Frangeska Mbouma, Gisèle Massala, Murielle Loemba, Ledy Kouboukoubou, Pascaline Makoundou, Princilia Louboungou, Richie Mossely, Sophie Salamou Locko, Ulda Niouma, Adélaïde Mouyokakany, Angèle Mangala, Annie Moudojoto, Bénie Malonda-Manga, Bernadine Alouna.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.