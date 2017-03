Congo-Kinshasa: FESPACO - L'Étalon d'or décerné à « Félicité » réjouit Kinshasa

Le sacre intervenu le 4 mars à Ouagadougou est en partie celui de la RDC, à savoir que le long métrage du réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis tourné en lingala dans sa capitale propose une immersion dans la réalité de cette ville au travers de l'histoire d'une chanteuse de bar qui a donné son nom au film.

La 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) n'a pas fait que la joie du franco-sénégalais Alain Gomis. En effet, s'il a tenu pour « un grand honneur de recevoir ce trophée pour la deuxième fois », ce prix remporté le 4 mars a par ricochet réjoui bien d'autres gens encore en RDC, plus précisément à Kinshasa, lieu de son tournage, particulièrement les acteurs, à commencer par le personnage principal qui n'en était là qu'à son premier rôle mais encore plus l'ensemble de l'équipe des techniciens dont Patrick Ken Kalala (2e assistant réalisateur) et Cédric Mbongo (assistant au son).

Et qui plus est, les Kinois se sentiront assurément encore plus proche du film, et partageront ainsi la fierté de l'équipe du tournage constitué de jeunes cinéastes de la place. On le comprendra bien car "Félicité" où apparaissent des lieux familiers pour les habitants de la ville, marché, hôpital, quartier, lieu de spectacle, etc., a été tourné en lingala. À la suite de Félicité, dans les rues et lieux de Kinshasa, le réalisateur y pose résolument son regard et le partage à travers tout le film qui dure un peu plus de deux heures.

Véro Tshanda Beya qui campe le rôle de "Félicité", nous le rappelons, vient de faire ses premiers pas dans le cinéma. C'est en définitive cette femme libre et fière qui est chanteuse le soir dans un bar qui matérialise l'ambition d'Alain Gomis de « faire un film qui parle de la vie de tous les jours de la majorité des gens du monde ». Mais sa vie à elle bascule avec l'accident de moto de son fils Samo dont le père est allé vivre avec une autre femme. Cette infortune conduit Félicité dans une course contre la montre dans les rues de Kinshasa dans le but de le sauver coûte que coûte. Dakaractu, nous renseigne sur le fait que « ce "voyage" de la chanteuse dans "Kin la belle" offre une lecture exceptionnelle d'une réalité vivante, faite de désillusions certes mais d'énergie, de passion et de rêves ».

Pour en savoir plus sur ce film dont tant de bien est dit, les Kinois attendront de le voir dans leurs murs. En attendant, les récompenses reçues jusqu'ici, l'Étalon d'Or de Ouagadougou avait été précédé par le Grand Prix du jury du Festival international du film de Berlin. En effet, c'est à sa 67e édition que "Félicité" avait été projetée en première mondiale en compétition officielle et l'Ours d'argent lui est revenu le 19 février.