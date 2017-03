Cameroun: Télévision - « C'est la vie » arrive

« C'est la vie » est une série africaine de 26 épisodes de 26 minutes chacun, qui dénonce plusieurs maux minant la société africaine notamment la polygamie, les violences basées sur le genre, ainsi que des traditions rétrogrades. Elle promeut aussi les droits fondamentaux notamment l'accès à la santé et à l'éducation. Cette série interpelle les adolescents et jeunes relativement aux bonnes pratiques en matière de la santé reproductive, maternelle et infantile. « Par ce film, nous voulons interpeller les Camerounais, surtout en cette période où nous fêtons la Journée Internationale de la femme.

En vue de la diffusion au Cameroun de la série « C'est la vie », Gilles Thibault, ambassadeur de France a remis l'intégralité de la saison 1 de ce film aux deux grandes chaînes de télévision nationales la Cameroon Radio Television (CRTV) et Canal 2 international, lundi 6 mars dans la salle de projection de l'Institut français de Yaoundé. Cette cérémonie était présidée par l'ambassadeur de France en présence de Charles Ndongo, directeur général de la CRTV et Eric Fotso, directeur général de Canal 2. L'assistance a eu à regarder pendant 46 minutes le troisième épisode de la série.

