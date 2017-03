Sénégal/Guinée: Duel fraticide

Les Lionceaux de la Téranga veulent disputer une deuxième finale consécutive à l'issue de la deuxième demi-finale de ce jeudi.

Le Sénégal ne partira pas de Ndola, sa base depuis la phase de poule, où il accueille ce soir la Guinée au Levy Mwanawasa Stadium. Premier du groupe B, les Lionceaux de la Téranga avaient disputé et perdu par 1-0 la finale de 2015 contre le Nigeria. Cette fois, il faudra évincer une Guinée pleine d'énergie, outsider dans un groupe A où se trouvaient l'Egypte, le Mali et la Zambie. Accolade chaleureuse lors de la conférence de presse d'avant-match entre Marie Joseph François Koto (sélectionneur du Sénégal) et Mandjou Diallo (sélectionneur de la Guinée).

Les deux hommes se connaissent et comptent s'éprouver stratégiquement et tactiquement. Que proposera le Sénégal contre une équipe de Guinée joueuse et technique ? Ne comptez pas sur le coach Koto pour vous le dire. « Nous souhaitons laisser une bonne image à Ndola pour terminer le job à Lusaka. Notre stratégie de jeu nous appartient», déclare-t-il en conférence de presse. Avec 7 buts inscrits et 4 concédés, le Sénégal est une équipe physiquement parée qui impose un jeu dur. Les Guinéens, mesurés, essaient jusqu'ici d'harmoniser jeu direct, défense et but. Le Sily juniors a inscrit quatre buts et encaissé autant lors de la phase de groupe pour terminer deuxième.

Les protégés du coach Mandjo ont travaillé la récupération et veulent éviter les carences en défense et au niveau de l'attaque. « Dans un match de foot, si les joueurs ont un problème de transmission, c'est mauvais pour le reste. On joue contre une grande équipe du Sénégal. Nous avons fait beaucoup de choses pour bien attaquer cette rencontre », assure le sélectionneur du Sily national juniors. « Ce sera un difficile Guinée-Sénégal. Nous voulons aller jusqu'au bout et jouer contre la Zambie une fois encore en finale à Lusaka. Le capitaine (Mohamed Didé Fofana, ndlr) sera absent pour cause de cumul de cartons », explique Mandjo.