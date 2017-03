Cameroun: Football jeunes et féminin - Bientôt le début des championnats

En attendant, des tournois permettent aux clubs et joueurs de se rôder.

Selon Blaise Moussa, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), « sauf situation handicapante », le championnat de football féminin de 1ère division devrait être lancé le 19 mars prochain. « Rien ne coince pour le début de la compétition. Le chronogramme a été arrêté », déclare-t-il. Celui-ci rappelle cependant que la saison a déjà débuté, avec le Tournoi de la femme, en marge des célébrations de la Journée internationale de la femme. La finale de la compétition s'est jouée hier entre AS Green City et Awa de Yaoundé. « C'est une occasion pour faire la promotion du football féminin et inciter les dirigeants à s'y intéresser », déclare Blaise Moussa.

Le championnat aura 12 clubs en 1ère division et 9 en 2ème division. Au département des compétitions de la fédération, l'accent sera mis cette dernière compétition. « Nous allons faire en sorte qu'elle se joue sur l'ensemble du territoire. Cette saison, les ligues régionales du Sud et de l'Adamaoua devraient intégrer la famille du football féminin », assure Paul Mebizo'o. Du côté du football jeunes, la commission dédiée a siégé la semaine dernière pour statuer sur la saison. La multiplicité des catégories rend la discipline plus complexe à organiser. « C'est un segment assez complexe. Il y a des compétitions organisées en collaboration avec la FIFA et celle qui émanent de la Fecafoot », précise le Sg de la fédération. La formule retenue partira des championnats départementaux, voire dans les arrondissements pour ce qui est des grandes métropoles, pour les regroupements régionaux et enfin, la phase finale nationale.

Sur le terrain, le tournoi U17 FIFA- FECAFOOT et la coupe U19 Issa Hayatou se déroulent. Les demi-finales du tournoi U17 se sont jouées le week-end dernier. Le Tournoi Issa Hayatou entre également dans sa phase terminale. Racing de Bafoussam, Avion du Nkam, Ajal de Lopere et As Fortuna sont les derniers rescapés après les phases préliminaire et finale. Au sujet des élections dans les deux ligues spécialisées, la commission électorale travaille sur le chronogramme, l'établissement du fichier électoral, la collecte des candidatures, etc. Autant de raisons qui ont poussé au report des élections prévues initialement le 31 janvier dernier, pour ce qui est de la ligue de football féminin.