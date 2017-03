Cameroun: Nations unies - Les adieux de Najat Rochdi

Arrivée en fin de séjour, la coordonnatrice du Système des Nations unies a été reçue hier en audience, au nom du chef de l'État, par le ministre secrétaire général de la présidence de la République.

«Je suis arrivée au Cameroun dans un pays d'affectation, je quitte en gardant le Cameroun dans mon cœur ». Ces propos ont été tenus hier soir au palais de l'Unité par Najat Rochdi au sortir de l'audience que lui a accordée, au nom du chef de l'État, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Arrivée en fin de séjour, la coordonnatrice du Système des Nations unies au Cameroun est venue faire ses adieux au chef de l'Etat, et lui exprimer sa reconnaissance pour le soutien dont elle a bénéficié pendant ses quatre années passées au Cameroun. Au sortir de cet échange avec le SG-PR, Najat Rochdi a indiqué qu'elle a tenu à venir « marquer sa gratitude au chef de l'Etat et au gouvernement du Cameroun pour l'appui qui a permis aux organisations et agences onusiennes de se déployer réellement sur le terrain, pour l'accomplissement de leurs missions ».

L'entretien avec Ferdinand Ngoh Ngoh a été également l'occasion de faire le point des réalisations des Nations unies au Cameroun. Un bilan qu'elle qualifie de satisfaisant au regard des progrès réalisés sur le terrain, notamment sur le front humanitaire. Avant de prendre la route de Bangui en République centrafricaine (RCA) où elle a été mutée, Mme Rochdi s'est dit impressionnée par la qualité des interlocuteurs qu'elle a rencontrés au Cameroun. « J'ai été sur le terrain, dans les universités et les réunions, j'ai été impressionnée par la qualité des échanges et la maîtrise des sujets et des dossiers dont font montre les responsables camerounais. Pour tout coordonnateur du Système des Nations unies, le dialogue est primordial. Ici au Cameroun, j'ai été gâtée », reconnait-elle. « Les Nations unies seront toujours aux côtés du Cameroun pour l'accompagner dans la réalisation de son émergence », promet-elle.

Son vœu, c'est également de voir le Cameroun s'engager dans la voie du développement durable de toutes ses régions et de maintenir la paix qui le caractérise. « Le Cameroun est un havre de paix dans la sous région. C'est quelque chose que nous chérissons dans le système des Nations unies », conclut-elle. La générosité de la population camerounaise, la clémence du climat de Yaoundé et la beauté du paysage camerounais vont certainement lui manquer. On peut également dire que le séjour camerounais lui aura porté bonheur. Najat Rochdi quitte le Cameroun avec de nouveaux galons gagnés dans le système des Nations unies. En poste au Cameroun depuis mai 2013, elle va à Bangui comme Représentante spéciale adjointe pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), coordonnatrice humanitaire et représentant résident du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) en RCA. Née en 1961, de nationalité marocaine, Najat Rochdi est titulaire d'un doctorat en mathématiques et en système d'information.