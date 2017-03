Cameroun: Marchés financiers - Sept pistes pour la valorisation

Il a entre autres été décidé au terme du symposium organisé à Yaoundé, l'ajustement des textes en vigueur.

La vie change pour une entreprise lorsqu'elle est cotée en bourse. Elle a la possibilité de multiplier ses sources de financement, de négocier des actions, d'améliorer sa notoriété et son image de marque. L'investisseur, lui, tire également profit de la cotation d'une valeur mobilière en bourse puisqu'elle lui permet de diversifier son patrimoine, concrétiser une plus-value, entre autres. Le symposium sur l'importance et la régulation des marchés financiers pour le développement d'un pays achevé vendredi à Yaoundé, a donné lieu à sept recommandations pour vulgariser ce modèle de financement. Pour commencer, les participants se sont engagés à être des vecteurs pour le développement d'un marché financier national capable de drainer, par la bourse, des investissements étrangers pour le financement des entreprises locales à travers le capital investissement et les placements privés.

Ensuite, il a été décidé que la Commission des marchés financiers (CMF) ajuste les textes actuels afin d'accommoder les nouveaux produits et instruments du marché financier, sans pour autant changer ou ajouter d'autres réglementations. La troisième recommandation, elle, consiste à sensibiliser et éduquer les opérateurs économiques et les investisseurs sur les opportunités qu'offrent les marchés financiers au Cameroun. En quatrième lieu, il sera question de promouvoir le développement du capital-investissement et le placement privé ainsi que de vulgariser le modèle d'analyse SWOT (forces-faiblesses-opportunités-menaces) comme pour mieux structurer les présentations des entreprises auprès des investisseurs.

Dans la foulée, certains prestataires de services d'investissement (PSI) ont pris l'engagement de se rapprocher, dans les 30 jours, de leurs banques pour exploiter les bases de données de leurs entreprises clientes afin de leur proposer les opportunités et les services du marché, notamment l'entrée en bourse. La sixième recommandation stipule qu'il y a urgence pour les promoteurs du marché financier (banques, PSI) d'aller vers les entreprises privées et les investisseurs nationaux et internationaux pour vendre les opportunités du marché financier et celles de la destination Cameroun. Enfin, le régulateur s'est engagé à mettre en place un comité ad hoc réunissant tous les acteurs du marché financier pour des concertations régulières permettant de trouver des solutions aux entraves à l'éclosion du marché financier national.