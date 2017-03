Madagascar: Motocross/4 h Honda - Lancement du challenge père-fils

À côté, on aura également une nouvelle catégorie dénommée « Solo ». Chaque année, quelques pilotes tentent l'aventure en solitaire. Normal si les organisateurs de chez Madauto ont décidé de leur créer une classe à part, pour les motiver encore un peu plus dans leur défi. Oui, il s'agit d'un véritable défi, à la fois physique et mental, de rouler seul pendant quatre heures non-stop. Ces deux nouvelles catégories viennent s'ajouter aux classes habituelles, à savoir scratch, junior, féminin, minivert 3 et légendes XR.

Une formule déjà utilisée dans d'autres disciplines, par exemple en tennis durant le tournoi annuel BMOI Premium Challenge au Country Club Ilafy. Le fait de concourir ensemble entre père et fils permet de renforcer les liens familiaux ainsi que la complicité. Et gagner ensemble serait certainement un souvenir inoubliable.

Les Quatre Heures Honda innovent avec deux nouvelles catégories, cette année. Les organisateurs de la plus mythique des courses d'endurance à Madagascar lanceront le « Challenge père-fils » à partir de cette édition 2017, qui se tiendra, encore une fois, sur le site du SRK Imerintsiatosika, le dimanche 19 mars. Comme son nom l'indique, il s'agira de former une équipe familiale.

