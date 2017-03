Congo-Kinshasa: Refaire l'unité !

L'ONG Act for gender a invité les femmes de Beni (Nord-Kivu) à s'investir pour la sécurité… Plus »

Mais ne dit-on, généralement, pas que les intérêts immédiats sont en contradiction avec les intérêts à long terme ? Et que les intérêts individuels peuvent souvent être en contradiction avec l'intérêt collectif ? Après une analyse sérieuse de la situation de confusion qui règne au Rassemblement, il y a lieu de relever que toutes ces alliances qui se font et défont, se sont constituées sur fond d'une confusion idéologique. Qui plus est, ces "opposants" manquent cruellement de discipline du groupe. Car, en effet, l'individu, qui qu'il soit, est inférieur au groupe. La question de la primauté du groupe sur l'individu ne peut, en aucune circonstance, être remise en cause.

Il n'y a pas de honte à se réconcilier, dit-on. Passé le temps des émotions suscitées par la désignation de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, comme nouveaux chefs du Rassemblement, des appels à l'unité se multiplient. Félix Tshisekedi a convié tous les cadres récalcitrants à regagner leurs plateformes, au bout du compte, le Rassemblement. La Monusco a même offert sa mission de bons offices pour réconcilier les frères ennemis. Qu'ont-ils, au fait, à gagner, ces fameux opposants, s'ils doivent décider de demeurer divisés ? C'est possible qu'il y ait quelques intérêts immédiats pécuniaires ou autres avantages personnels.

Avaient-ils vraiment de choix ? Il y a un Accord de sortie de crise, signé sous les auspices de la CENCO, la nuit du réveillon marquant le passage à l'an 2017, qui sert de dénominateur commun. Un Accord dont la mise en œuvre est exigée, dans l'ordre, par le peuple congolais, l'ONU, l'Union Africaine, l'Union Européenne et l'Organisation Internationale de la Francophonie. Bref, tous les partenaires de la RDC. Ne pas appliquer l'Accord de la Saint-Sylvestre revient à dire que le pays va, une nouvelle fois, manquer de trajectoire politique. La perspective d'un chaos est d'autant plus inquiétante que le peuple congolais, dans sa grande majorité, a mal pris la plaisanterie de mauvais goût à laquelle se livrent les membres du Rassemblement qui s'affrontent sur des épiphénomènes.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.