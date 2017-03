Congo-Kinshasa: Pourquoi Florent Ibenge menace d'abandonner les Léopards ?

La nouvelle est tombée hier, mercredi 8 mars, comme une bombe. L'entraineur de la RDC, Jean-Florent Ibenge en bonne posture avec les Léopards pour la Coupe du Monde Russie 2018, a choisi un média étranger ; BBC Afrique, pour annoncer qu'il va bientôt abandonner les Léopards sans vraiment évoquer des raisons valables. Mais, à l'entendre de très près, Ibenge fait allusion à l'acharnement médiatique qu'il qualifie de "surnaturel" qu'il aurait été victime après l'élimination des Léopards à la Can Gabon 2017.

Sur les antennes de BBC, Florent Ibenge affirme qu'il a un contrat avec le Gouvernement, mais qu'il ne va pas tout simplement le renouveler sans préciser quand est-ce que ce contrat va prendre fin. Ce sont des sources proches de la Fecofa qui précisent que son contrat va jusqu'à l'échéance 2018. Ibenge est à la tête des Léopards depuis 2014. A sa nomination, le technicien congolais dit qu'il avait réuni tout son staff pour leur dire que son temps à la tête de l'équipe nationale était court. Il avait à cette occasion, demandé à chacun de faire son travail, et d'augmenter le mieux possible, parce qu'on leur dira estimait-il, c'est un staff local, c'est-à-dire on ne va nous pardonner. La preuve démontre-t-il, c'est cette poussé médiatique après la défaite contre le Ghana, oubliant vite qu'on a fait une année 2016 sans défaite. C'est vraiment un comportement irréaliste. Par conséquent, Ibenge annonce main sur le cœur qu'il ne va plus renouveler son contrat. Bien plus, il ne sera plus avec les Léopards locaux à la prochaine édition du Championnat d'Afrique des Nations en janvier 2018, pourtant les éliminatoires pointent à l'horizon. Il ne dirigera pas l'équipe pendant cette campagne affirme-t-il. A l'As Vclub, Ibenge dit qu'il va se retourner vers la formation des jeunes et des séniors pour leur donné un avenir.

Que cherche Ibenge ?

En clair, Florent Ibenge ne dit pas exactement quand il va se séparer d'avec les Léopards. Il ne précise pas quand son contrat prend fin. Mais pourquoi une telle menace plus d'un mois après l'échec à la Can, où il aurait été critiqué par les supporters? Que cache Ibenge derrière cette menace dans un média étranger ? Qu'est-ce qu'on lui a reproché après la défaite contre le Ghana ? Qui lui a dit quoi ? Voila autant de questions. Mais tout ce que l'on sait, qu'après la Can, le Ministre des Sports, Willy Bakonga a déclaré que le Gouvernement congolais réitère sa confiance à Ibenge, et qu'il doit continuer à la tête des Léopards engagés en route pour la Coupe du Monde Russie 2018. Une décision du patron des sports congolais saluée de deux mains par l'opinion sportive qui n'avait rien commenté sur cette confiance renouvelé à Florent Ibenge. Par contre, au Secrétariat Général, Barthélemy Okito n'était pas d'avis.