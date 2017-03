Congo-Kinshasa: Séjour écourté à Makala - Ne Muanda Nsemi en résidence surveillée !

L'ONG Act for gender a invité les femmes de Beni (Nord-Kivu) à s'investir pour la sécurité… Plus »

Le bilan établi par la police faisait état de 4 personnes tuées dont un policier et plusieurs blessés. Il y a peu, le Gouverneur du Kongo Central, Jacques Mbandu, est longuement intervenu sur la chaîne nationale. Dans ses propos, il a demandé le retrait de l'arrêté d'agrément de Bundu dia Mayala comme parti politique fonctionnant en RDC. Sans que le Ministère de l'Intérieur n'ait pris aucune mesure y relative, le Gouverneur du Kongo Central a déjà lancé la traque aux "Makesa", adeptes de Bundu dia Mayala, à qui il a ordonné de couper la longue barbe. Jacques Mbandu a menacé le Député Fabrice Puela pour son soutien à Ne Muanda Nsemi. En attendant l'issue du procès, dont on ne se fait guère de doute, Né Muana Nsemi peut continuer à humer l'air frais dans sa résidence.

Dans la journée de jeudi 9 mars, les reporters dépêchés à la prison de Makala ont ramené l'information selon laquelle Ne Muanda Nsemi a été assigné à résidence surveillée. Autrement dit, il devrait regagner sa maison. L'exécution de la décision de la justice n'est plus qu'une question d'heures. Député national élu de Kinshasa et Chef politico-spirituel de Bundu dia Mayala, Ne Muanda Nsemi a toujours entretenu des relations tumultueuses avec le pouvoir. En septembre 2016, il a pris part au Dialogue de la Cité de l'Union Africaine. en 2006, Ne Muanda Nsemi, alors en course pour le Vice-gouvernorat de la province du Bas-Congo, devenu Kongo-Central, n'avait pas tergiversé à envoyer ses fidèles contester sa défaite dans la rue. Les manifestations et affrontements contre les forces de l'ordre avaient fait plusieurs morts. Lors de son arrestation, vendredi dernier, la police a trouvé plusieurs centaines des adeptes de Bundu dia Mayala venus se constituer en bouclier humain.

