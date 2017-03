Congo-Kinshasa: Réunification du Rassemblement - Vital Kamerhe s'invite !

Après la CENCO et la MONUSCO, le tour semble être passé à l'UNC et son président national : Vital Kamerhe.

Le number one de l'Union pour la Nation Congolaise -UNC- sort de son silence en confiant ses préoccupations face à la crise qui sévit, à présent, au sein du Rassemblement suite aux contours de la succession d'Etienne Tshisekedi. Kamerhe donne l'économie de ses idées : " Il faut aider le Rassemblement à ne pas s'éclater pour ne pas faire plomber l'Accord du 31 décembre. Cet accord de la saint sylvestre, c'est un accord d'espoir ". Déjà un jour avant, l'UNC appelait la mouvance à cesser d'attiser, en coulisse, le feu des divergences entre les différentes factions de cette plateforme. Et, dans la foulée, un fervent appel a été lancé au Président Kabila afin qu'il prenne ses responsabilités pour relancer les discussions directes. Vital Kamerhe va désormais jusqu'à proposer ses bons offices pour ramener les pôles du Rassemblement aux bons sentiments. Toutefois, quelques analystes se demandent si cet opposant a déjà balayé devant sa maison avant d'essayer de le faire ailleurs.

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement est désormais dans l'œil du cyclone. Son tricéphalisme inquiète bien des partis de l'Opposition. Et, visiblement, l'UNC de Vital Kamerhe en fait partie. Lui-même, s'exprimant dernièrement devant des militants de sa formation politique puis dans une interview à une consœur a épinglé quelques enjeux autour de la possible scission de ce regroupement politique. " Si le Rassemblement éclate, cela ne fera nullement honneur au président Etienne Tshisekedi, moi je vais travailler et je travaille déjà pour la réunification de ce regroupement... ", a-t-il signifié. Fort de cette crainte, l'homme interpelle. "Je lance seulement un appel à tous les amis du Rassemblement, ce qu'ils doivent inculquer en eux ou témoigner en eux le sens du combat du président Etienne Tshisekedi. Jamais le président Etienne Tshisekedi qui est notre héros n'avait travaillé pour des postes, le président Tshisekedi a toujours travaillé pour l'instauration d'un état de droit, pour l'alternance démocratique dans notre pays. Alors, je demande aux amis de quitter leur posture de chercher des postes. Voilà pourquoi moi je me suis engagé à offrir mes bons offices pour que le Rassemblement demeure effectivement un Rassemblement ", dixit Vital Kamerhe.

Non au blocage

La direction nationale politique de l'UNC s'est réunie le 8 mars à Barumbu, sous la présidence de son président national. C'est au cours de cette réunion, l'UNC, face au blocage constaté dans l'application de l'Accord de la Saint-Valentin, est monté au créneau, signale des fins limiers. «Le président de la République doit sortir de sa réserve pour prendre ses responsabilités et des dispositions de nature à relancer les discussions directes». Voilà l'appel lancé par ce parti. Kamerhe et les siens espérèrent en la tenue des élections pour sortir la République Démocratique du Congo de la crise politico-électorale dans laquelle le pays est-elle plongée depuis la non organisation des élections fin décembre 2016. Pour ce faire, reprendre le chemin du Centre Interdiocésain au plus tôt serait une bonne chose car le temps passe et n'attend pas.