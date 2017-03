Congo-Kinshasa: Compétition interclubs de la CAF - Mazembe, Vclub, Sanga Balende et Renaissance au front ce week-end !

L'ONG Act for gender a invité les femmes de Beni (Nord-Kivu) à s'investir pour la sécurité… Plus »

De l'autre côté, Sa Majesté Sanga Balende va accueillir les soudanais à Lubumbashi. Les rouges et or de Mbuji-mayi ne jurent que par la victoire sur un score fleuve pour se mettre à l'abri à la manche retour.

Le Fc Renaissance du Congo est la première formation qui entre dans la cadence ce soir. Il va en découdre avec les Algériens de Mouloudia Club d'Alger. Tenez, après avoir barré la route au club gabonais d'Akanda au tour préliminaire, le team vert, blanc et orange tentera, bien sûr, de limiter le dégât pour ne pas être ridiculisé sur le sol algérien. Renaissance a renforcé son ossature après avoir éliminé les gabonais. Une seule consigne donnée c'est de faire un bon résultat à l'extérieur et de bien se comporter au match retour pour espérer accéder à la prochaine étape. Mais, ce qui est vrai, cette équipe n'a jamais livré une rencontre nocturne. Donc, les choses ne seront pas faciles pour les Oranges de Kinshasa avec peu d'expérience sur l'échiquier continental.

Les 16ème de finales aller des compétitions interclubs de la Caf se jouent ce week-end dans les différents stades africains. Quatre clubs congolais sont concernés. Il s'agit, d'une part, de l'As Vclub et de TP Mazembe en Ligue de champions et, d'autre part, du FC Renaissance du Congo et Sanga Balende en Coupe de la Confédération.

