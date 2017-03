Congo-Kinshasa: 8 mars 2017- IFASIC - La journée de la femme célébrée dans la méditation !

Contrairement aux années antérieures, la journée internationale de la femme de 2017 a été célébrée dans la méditation à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication. Les étudiantes rencontrées sur place, évoquent plusieurs raisons. Les unes pensent à la crise économique, les autres à la prise de conscience de la femme sur sa situation, les autres encore trouvent une marginalisation derrière cette fête. Eu égard à ce qui précède, les étudiantes ont passé sous silence ladite manifestation pour penser à leur avenir.

L'IFASIC avait l'habitude d'organiser, chaque 8 mars, plusieurs activités liées au genre. Parmi celles-ci, il faut citer: les conférences-débats, les activités de la mode, la campagne de sensibilisation et consorts. Cette année, rien du genre n'a été fait. Mais, il était visible, par accoutrement, de reconnaître la signification de la fête des femmes. Certaines étudiantes étaient habillées en pagne avec des écrits significatifs avec de grands messages tels que: "conjecturer une femme est beaucoup plus précis que la certitude de l'homme". Toutefois, l'ambiance était timide. Pourquoi cette attitude semblable à un jour ordinaire? Ici, les vues divergent. Chacune d'elles voulait tirer l'affaire de son côté. Voici les principales raisons.

Crise économique

"La récession économique mondiale visite les parents et les hommes" congolais, a affirmé Lydie Mabiala, étudiante en G2. Pour elle, ce sont des hommes qui ont toujours fait vivre cette journée. Comme ils sont bloqués et confrontés à la hausse du taux de dollars, ils ne parviennent pas à doter, même leurs prétendantes, du pagne officialisé par le gouvernement. Ils estiment que cet argent peut être destiné à d'autres fins liées principalement au ménage. Un étudiant a soutenu, par ailleurs, l'idée de Lydie Mabiala.

Prise de conscience de la femme

Selon Thérèse Musau, la femme n'est plus à l'étape où elle se fourvoyait dans le plaisir de l'habillement. Avant, continue-t-elle, la femme limitait l'étendue de la journée. Aujourd'hui, elle a pris conscience et elle est déterminée à aller de l'avant. Pour preuve, elle dit avoir rencontré une femme au marché, hier, en train de parler aux autres de la journée de la femme. Elle conscientisait les kinoises et leur demandait de se prendre en charge. Elle martelait : «la place de la femme n'est pas seulement dans le ménage, mais aussi et surtout, dans la vie publique. Elle criait du rage de voir certaines femmes se rabaisser jusqu'au niveau de réduire la lutte de l'autonomie au simple port du pagne.

Marginalisation de la femme

Carine Molebu s'affiche contre la fête dite de la femme. Pour elle, parler d'une fête c'est se jouer de la femme. A qui appartiennent les 11 autres mois? Se questionne-t-elle. Elle trouve en cela, une volonté délibérée de marginalisation pure et simple de la femme. Elle demande que cette journée, si pas tout le mois de mars, soit élaguée dans l'histoire comme journée ou mois de la femme. La femme et l'homme sont égaux. Comment donner tout le monopole à l'homme au détriment de la femme? Ainsi, est-elle montée au créneau pour dire halte aux femmes qui se rangent derrière la soi-disant "journée de la femme". Elle demande aux Nations Unies et au gouvernement congolais de cesser de violer les droits de la femme se basant sur un mois de revendication. Les femmes sont-elles sous-hommes?