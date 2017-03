Congo-Kinshasa: L'unité retrouvée - Rassemblement - Félix Tshisekedi passe aux actes!

L'ONG Act for gender a invité les femmes de Beni (Nord-Kivu) à s'investir pour la sécurité… Plus »

Aussi longtemps que la confusion sera entretenue sur le leadership du mouvement, l'impact sera réel sur l'application de l'Accord. Autrement dit, il n'y aura ni Premier Ministre, ni Gouvernement de la Transition, ni restructuration de la CENI, ni le Comité national de suivi de l'Accord. Voilà qui devrait faire réfléchir, deux ou trois fois, les "opposants" qui se battent pour le contrôle du Rassemblement, passant sous silence la question de l'alternance au pouvoir et les élections. La menace de la non-application de l'Accord de la Saint-Sylvestre devient plus pesante que certains ténors de la Majorité Présidentielle ont fait savoir que, dans l'état de confusion dans lequel est plongé le Rassemblement, le Chef de l'Etat ne pourra nommer un Premier Ministre sans courir le risque d'une contestation. La branche du Rassemblement constituée des ministres membres de l'Opposition signataire de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine propose un raccourci. Le remaniement du Gouvernement en y incluant certaines personnalités de l'Opposition. Difficile de voir très clair dans tout ça.

Au stade actuel, la dissidence Olenghankoy compte, dans ses rangs, Bruno Tshibala, lui-même chassé de l'UDPS. Il y a aussi Roger Lumbala dont on dit mal placé pour engager le Rassemblement, pour défaut de qualité. De plus en plus esseulé, Olenghankoy ne peut tenir que s'il réussit à se tisser des alliances avec Katebe Katoto. Mais, pour qui connaît ce grand homme d'affaires katangais, imbu de lui-même, il n'est pas du genre à jouer le second rôle. A moins que des forces obscures qui tirent des ficelles dans l'ombre, ne se déterminent à alimenter de nouvelles contradictions, la dynamique enclenchée autour de Félix Tshisekedi va dans la bonne direction. On voit mal comment, quelles que soient les bonnes raisons qui fondent son action, les dissidents pourraient tenir dans la durée sans porter la responsabilité du blocage de l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre. La CENCO l'a dit à tous les Présidents désignés ou autoproclamés du Rassemblement.

A mi-parcours, les lignes ont bougé. Toutes les plateformes signataires de l'Acte d'engagement de Genval sont restées derrières le duo Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement Président du Rassemblement et Président du Comité de Sages. Lisanga Bonganga, de la Coalition des Alliés d'Etienne Tshisekedi, a finalement quitté Joseph Olenghankoy pour rejoindre Félix Tshisekedi. C'est le mercredi 8 mars que Lisanga a signé son grand retour. Gilbert Kiakwama, de la Dynamique, a fait une forte déclaration pour justifier son revirement spectaculaire en rentrant à Limete. « L'heure de l'émotion est passée. Maintenant, c'est l'heure de la raison », a-t-il lancé. Félix Tshisekedi doit, également, compter sur le soutien sans faille de l'AR de Delly Sesanga, qui n'a pas hésité un seul instant à radier Raphaël Katebe Katoto pour avoir mené la fronde contre la nouvelle équipe dirigeante restructurée du Rassemblement.

Au Rassemblement, les esprits, très chauffés depuis près d'une semaine, s'apaisent progressivement. Félix Tshisekedi, qui agit en véritable patron du mouvement, poursuit les consultations pour ramener tout le monde à l'essentiel. L'essentiel, c'est l'application de l'Accord du 31 décembre 2016 censé amener le peuple congolais à des élections libres et démocratiques à la fin de l'année 2017. A l'allure où vont les choses, il est fort possible que le week-end sera mis à profit pour harmoniser les vues jusque-là divergentes au sujet de la nouvelle direction du Rassemblement.

En réunion, jeudi 9 mars à Limete, toutes les plateformes du Rassemblement ont procédé à la présentation officielle et solennelle du Président Félix Tshisekedi et du Président du Comité de Sages Pierre Lumbi.

