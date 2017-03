Congo-Kinshasa: "Phénomène Kamwina Nsapu" - Le Grand Kasaï organise un culte œcuménique ce vendredi à la cathédrale protestante !

Le Président national de Grand Kasaï est très préoccupé du phénomène "Kamwina Nsapu", à Dibaya, au Kasaï Central où ses frères et sœurs vivent dans le tourment.

En bon leader de toute une communauté, Denis Kambayi Cimbumbu n'a de cesse de multiplier des stratégies pour le rétablissement de la paix dans ce coin du pays, au cœur de la République Démocratique du Congo. C'est ainsi qu'il organise ce vendredi 10 mars, un culte œcuménique à la cathédrale du Centenaire protestant, à Kinshasa, pour implorer la miséricorde du Très Haut.

Le culte commence à 10h00 précises, indique-t-on. Dans un communiqué rendu public mercredi 8 mars dans la soirée, Denis Kambayi invite tous les notables, fils et filles de l'espace Grand Kasaï, ainsi que des personnalités de bonne volonté de venir s'associer à leur prière pour la paix dans le Kasaï Central. Le culte sera officié par la Révérende Berth Nzeba, avec comme intention spéciale, la paix dans le Kasaï. Fervent chrétien, fils du Pasteur, Denis Kambayi croit bien que Dieu est au dessus de tout. D'où, son appel à l'unité autour de ce culte. Il exhorte ses frères et sœurs kasaïens à privilégier, d'abord, l'intérêt commun, qui est la paix, pour que la population vaque librement à ses occupations. Le sang ne doit plus continuer à couler dans le territoire. Le peuple kasaïen, dit-il, est un peuple épris de paix. Dans l'histoire du Congo, aucune rébellion n'est jamais partie du Kasaï.

Des actions inlassables...

Déjà au début de cette affaire au mois d'octobre dernier, Denis Kambayi avait réuni tous les fils et filles du Grand Kasaï dans la Salle de spectacle du Collège Boboto pour analyser la situation à haute voix. C'était une grande rencontre sanctionnée par la déclaration de la jeunesse kasaïnne, interpellant les autorités du pays à prendre le taureau par les cornes. Quelques jours après, à l'initiative de certains notables sous son leadership, des réunions s'étaient multipliées au Restaurant Zamani, demandant aux adeptes de Kamwina Nsupu de mettre fin aux manifestations de colère et tuerie. Des messages télévisés de paix étaient même enregistrés et envoyés dans l'espace kasaïen, pour sensibiliser leurs frères et sœurs autour de l'unité. En peu de temps, des actions sérieuses avaient été menées, démontrant que le Grand Kasaï est bien dirigé par quelqu'un. Denis Kambayi, c'est de lui qu'il s'agit, toujours au four et au moulin, envisageait même de conduire une délégation à partir de Kinshasa à la rencontre de ces adeptes de Kamwina Nsapu, pour échanger sur le sujet.

Il y a quelques semaines passées, Denis Kambayi était chez le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur pour des échanges visant à décanter ce dossier. Une audience qui a conduit à quelques avancées, d'autant plus que le patron de la sécurité, Emmanuel Ramazani a séjourné dernièrement dans cette partie du pays.

Aujourd'hui, le Grand Kasaï organise un culte œcuménique de prière. Demain il y autre certainement d'autres actions.