Congo-Kinshasa: JIF - L'expérience de la femme militaire

Ce n'est jamais une surprise que de voir la presse congolaise, en général, et kinoise, en particulier, s'intéresser à la journée internationale de la femme.

Cette année, l'affirmation faite, ci-haut, a pris plus de sens en voyant le Général-major des Forces armées de la république Démocratique du Congo, Madame Marie Bolingo prendre la parole et évoquer l'expérience de la femme militaire congolaise, depuis son incorporation dans l'armée en 1966, jusqu'à son élévation au grade culminant de Général dans les FARDC, expérience dont elle s'est prise, elle-même, pour exemple au cours de l'activité dédiée à la femme qui s est déroulée ce 8 mars au Shark club de Kinshasa, à la Gombe.

C'est dans un climat 50/50 que s'est levée la journée du 8 mars de cette année, il ne fait pas très chaud, ni très froid, symbole d'une vraie transition à venir dans quelques temps entre les deux saisons qui se vivent en République Démocratique du Congo respectivement, l'été et la saison sèche. 10H00' est donc l'heure choisie et prévue pour lancer au terrain du Shark club de la commune de Gombe, l'activité internationale dédiée à la femme qui a eu pour thème : « investir dans un travail décent pour les femmes de paix et d'équité ». A l'honneur, les femmes de tous les domaines étaient au rendez-vous notamment, la ministre nationale du genre, enfant et famille, Madame Marie-Louise Mwange et la ministre provinciale du genre, enfant et famille, Madame Thérèse Olenga Kalonda qui, après l'hymne national, a dit le mot de bienvenue à tous les participants dans cette activité, comme la charité bien ordonnée la veut.

Dans une ambiance festive à souhait cette journée était remplie de suites remarquables des prises de parole marquant et révoltant la femme congolaise. A sa prise de parole, la Générale Marie Bolingo a su réunir les verbes « marquer et révolter » en inspirant les femmes par son cursus pris dans son discours comme exemple, pour déboucher sur une invitation à la femme intellectuelle dans l'armée congolaise. Cette dernière a fait une brève historique de la femme militaire congolaise depuis son incorporation dans l'armée en 1966. Elle a parlé de la formation de la femme dans différentes spécialisations de l'armée en 1967. Elle a souligné, en outre, sa montée au poste de sous-lieutenant après la formation reçue en Israël en 1968, et est allée plus loin dans son discours, pour parler de l'enrôlement des femmes militaires appelées Personnel Militaire Femme, PMF en sigle, en passant par le rappel de l'entrée en 1985 de la première femme médecin dans l'armée congolaise.

Par ces mots incitatifs, elle a rajouté sa nomination dans un décret du président Kabila au rang de Général-major avec fonction en 2013, un exemple assez important pour amener la jeune femme congolaise à s'incruster dans tous les domaines de la vie, n'en laissant et abandonnant aucun.

A la fin de son discours acclamé par les femmes en uniforme et celles de tous les domaines restants présentes dans la journée qui leur est dédiée, Marie Bolingo a lancé un appel à la femme intellectuelle pour rejoindre l'armée car selon elle, le combat qu'elles ont commencé depuis le siècle dernier, ne pourra connaître une bonne continuité et espérer atteindre une finalité que si la femme congolaise se retrouve dans quasi tous les domaines de la vie, montrant son niveau d'instruction pour être prise au sérieux et mériter un jour, la parité qu'elle réclame à l'homme, depuis plus ou moins deux siècles.