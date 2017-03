Madagascar: Insécurité - La foule décapite un dahalo

Autant de raisons qui ont poussé la population à outrepasser ses droits et à se passer de l'intervention des forces de l'ordre. «Avant, la sanction dépendait de la catégorie du vol. Si un dahalo a dérobé un bœuf, comme c'est le cas ici, on lui met tout de suite une balle dans la tête. S'il a volé un canard, le fokonolona lui coupe seulement les doigts. Autrement dit, c'est la loi du talion. Concernant ce qui vient de se passer, nous avons essayé de calmer la population, mais elle a été prise d'une violente colère contre ce bandit», a indiqué Mahavatse, un doyen du village.

Ces dahalo ont déjà attaqué et pillé ce village la semaine dernière. Quatre-vingts têtes de zébus ont été perdues et une cabane a été incendiée. Ils ont tiré sur un père de famille qui n'a pas su leur indiquer l'emplacement de son argent.

