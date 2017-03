Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le CEPADHO interpelle le gouvernement sur les crises « persistantes » entre les communautés ethniques

L'ONG Act for gender a invité les femmes de Beni (Nord-Kivu) à s'investir pour la sécurité… Plus »

Les conflits à Lubero et Bwito dans le Rutshuru ont occasionné plusieurs morts depuis novembre 2015 et, des milliers de civils ont été contraints à se déplacer, indique-t-il.

«Nous encourageons le Gouvernement congolais à éradiquer immédiatement et définitivement ces groupes armés et nous exigeons à ce que, les autorités au niveau national réalisent de la nécessité d'agir sur les leaders politiques et communautaires, Hutu et Nande», a affirmé vendredi 10 mars à Radio Okapi, le coordonnateur du CEPADHO, Omar Kavota.

Le Centre d'étude pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, (CEPADHO), attire l'attention du gouvernement concernant « des tensions identitaires persistantes » au Sud de Lubero et au Nord-Ouest de Rutshuru (Nord-Kivu).

