Ile Maurice: Quatre navires indiens en visite à Maurice dans le cadre des célébrations de l'indépendance

communiqué de presse

Dans le cadre des célébrations marquant le 49e anniversaire de l'indépendance de Maurice, la marine indienne a déployé quatre navires : INS Tir, INS Sujata et INS Shardul et l'Indian Coast Guard Ship Sarathi, dans les eaux mauriciennes. Les navires seront à Port Louis du 10 au 14 mars 2017.

Deux contingents de la marine indienne prendront part au défilé exécuté par les membres de la force policière à la cérémonie de la fête de l'indépendance le 12 mars au Champs de Mars. Une performance par l'orchestre de la marine indienne est aussi au programme.

Ces navires font partie du First Training Squadron de la marine indienne basé à Kochi. Cette unité, unique dans la région de l'océan Indien, compte actuellement plus de 150 stagiaires y compris quatre stagiaires internationaux à bord de ces navires.

Autres missions

Lors de leur passage à Maurice, les officiers haut gradés et les commandants des navires rencontreront plusieurs hautes personnalités et discuteront de questions d'intérêt mutuel et d'activités telles que la formation des officiers de la garde-côte nationale. Des séances de formation sont aussi prévues le 13 mars 2017 à l'intention d'une trentaine d'officiers de la garde-côte nationale. Les thèmes qui seront abordés sont l'ingénierie, la navigation, et les opérations maritimes, entre autres.

De plus, l'INS Shardul entreprendra du 14 au 25 mars 2017 des patrouilles de surveillance et des opérations anti-piraterie dans la Zone économique exclusive de Maurice. Le navire mènera aussi des missions de soutien dans les Iles.

Collaboration Maurice-Inde

L'Inde est un partenaire incontournable de Maurice en ce qui concerne le secteur maritime. Cette collaboration s'étend, entre autres, dans les domaines de la formation, l'hydrographie et la marine.

La marine indienne entreprend régulièrement des missions de surveillance et de patrouille dans la ZEE de Maurice en déployant des navires et des avions. Ces visites renforcent non seulement les liens historiques et culturels entre les deux pays mais font aussi preuve d'engagement commun pour la sécurité maritime dans la région.

Les déploiements, effectués conjointement avec les navires indiens et la garde-côte nationale, témoignent des liens solides d'amitié entre les deux pays. La surveillance maritime de la ZEE a un effet dissuasif sur la piraterie et la pêche illégale dans les eaux mauriciennes.