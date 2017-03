Madagascar: Députée d'Atsimondrano - Un appel au BNGRC !

Le cyclone Enowa a fait des ravages à Antananarivo durant les dernières 72 heures.

La commune Ambavahaditokana Ampitatafika figure parmi les communes ravagées par cette catastrophe naturelle et est menacée également par des inondations. Hier, la députée élue à Atsimondrano, Voahangy Raharimanarivo, s'est rendue sur les lieux et a constaté de visu les dégâts y afférents et les sinistrés.

Déficience. On se demande sur les actions « rapides » du BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes) dans ce genre de situation. En effet, la députée a, d'après ses explications, lancé un appel au BNGRC, mais celui-ci n'était pas encore venu sur les lieux (au moment où Voahangy Raharimanarivo y était). « Nous pouvons constater réellement ici à quel point ces gens se trouvent dans une grande situation d'inconfort et de besoin », a-t-elle expliqué. Et elle de poursuivre que « les sinistrés ont tout perdu. Aussi a-t-on besoin de tentes dans la mesure où 275 familles vivent dans une même maison parce qu'elles n'ont plus rien ». Outre le BNGRC, la commune d'Ambavahaditokana Ampitatafika a également fait tout son possible pour aider les sinistrés tout comme la députée d'Atsimondrano qui, elle, a ramené du riz.

Problème annuel. Tous les ans, des sensibilisations sont effectuées pour que la population soit prête à affronter les catastrophes naturelles et qu'elle soit consciente des dangers y afférents. Mais le problème revient également tous les ans lors des périodes estivale et cyclonique. « Ces sinistrés n'ont que ces maisons dans lesquelles ils habitent. Ce qui fait qu'annuellement, ils sont toujours victimes des inondations et des pluies diluviennes. Par voie de conséquence, leur cas devrait être examiné et pris en charge pour que cela ne se reproduise plus jamais », renforce-t-elle. Sur ce sujet, Voahangy Raharimanarivo a promis de « recueillir les désideratas de ces gens et les remettre au gouvernement ».