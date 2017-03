Madagascar: ASCOVA Sambava - Un projet pour la sécurisation de la filière vanille

Nous ferons tout pour débusquer les brebis galeuses qui salissent notre image » a terminé l'orateur. De nombreuses personnalités étaient présentes à cette fête. On y a remarqué le chef de Région, le préfet et le maire de la commune urbaine.

Il tiendra en compte les intérêts de tous ses acteurs, paysans producteurs et opérateurs économiques et plus largement la population entière. » a déclaré ce dernier, entouré des membres du bureau de l'association. « Aujourd'hui, nous profitons de ce grand rassemblement pour dire haut et fort que ce projet a été monté pour mettre fin aux agissements de certains malfaiteurs qui sèment le trouble au sein de notre communauté. Ceux qui auront été pris en flagrant délit seront sévèrement punis. Ils ne bénéficieront d'aucune mansuétude même s'ils font partie de notre association.

