Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Visite dans les sites d'hébergement des sinistrés

Hery Rajaonarimampianina s'est rendu au chevet des sinistrés de Tana.

Le président de la République a demandé à la population des zones sinistrées de se conformer aux instructions données par les autorités.

Hery Rajaonarimampianina s'est rendu au chevet des sinistrés de la Tempête Tropicale Modérée Enawo. En effet, au lendemain du passage de ce cyclone dans la Province d'Antananarivo, le président de la République, accompagné de son épouse Voahangy Rajaonarimampianina, du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana et de quelques membres du gouvernement ont effectué une descente au niveau de plusieurs sites d'hébergement des sinistrés situés dans la capitale, entre autres, dans la Commune rurale de Soavina Atsimondrano et à l'ANS Ampefiloha où des milliers de sinistrés issus des bas quartiers sont hébergés. Cette descente était une occasion pour le Chef de l'Etat d'exprimer ses condoléances aux familles des victimes dénombrées dans plusieurs régions de la Grande Ile. Pour l'heure, cinq morts et 52 307 sinistrés sont recensés selon les chiffres officiels. Tout en formulant des mots d'encouragement à l'endroit des victimes, Hery Rajaonarimampianina a aussi fait part de l'engagement de l'Etat aux côtés des sinistrés. D'ailleurs, selon ses dires, il se rendra bientôt dans la partie nord-est de Madagascar, une des régions les plus touchées par Enawo, dès que les conditions météorologiques le permettront.

Instructions. Le numéro Un d'Iavoloha n'a également pas manqué de demander à la population des zones sinistrées de se conformer aux instructions données par les autorités. « L'Etat a déjà pris toutes les dispositions nécessaires en termes de secours et d'organisation de l'aide », a-t-il soutenu avant de poursuivre que « l'Etat suit de près l'évolution de la situation à travers tout le territoire ». Pour ce qui est du cas de la Commune rurale de Soavina, Hery Rajaonarimampianina a demandé l'envoi de vedettes rapides pour assurer l'évacuation des personnes. Il a aussi exhorté les habitants de l'Atsimondrano à ne pas attendre au dernier moment pour prendre la décision de quitter leurs maisons. Et ce, afin d'éviter les risques d'effondrement et l'inondation. A noter que dans les quartiers d'Anosizato Ouest et dans la Commune d'Ampitatafika, près d'un millier de sans-abri sont enregistrés pour le moment. Pour sa descente au centre d'hébergement des sinistrés à l'ANS Ampefiloha, le couple présidentiel a distribué du riz, du maïs et des aliments nutritifs pour les enfants.