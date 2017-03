Madagascar: Boxe arabe / Championnat du monde - Séverin et Johan Beauséjour en Jordanie

Il sera en action chez les moins de75 kg. Habitué des grands rendez-vous majeurs, Johan a été déjà titré en boxe arabe pro en 2013 en plus des autres titres entre autres champion de France Elite Muay-Thaï (-75 kg) en 2010, la même année champion intercontinental WPMF de Muay-Thaï, champion de France élite K-1 en 2010, champion intercontinental de boxe Kun Khmer en 2013 (- 72 kg) et champion de l'Océan Indien en kick-boxing (- 60 kg). La délégation malgache s'est envolée hier pour la Jordanie via Maurice.

C'est une opportunité, on a entamé une bonne préparation. Je suis prêt pour cette joute » a-t-il expliqué, hier, avant son départ à l'aéroport international d'Ivato. Séverin peut se vanter avec ses nombreux palmarès à savoir champion de l'Océan Indien de kickboxing chez les moins de 60 kg en 2014 et champion d'Afrique chez les moins de - 54 kg en 2015. Il a été déjà élu meilleur sportif de l'année de Midi Madagasikara en 2015. Séverin peut aussi faire confiance en l'expérience de l'expatrié, Johann Beauséjour âgé de 34 ans.

Un nouveau challenge pour Séverin Mamonjisoa. Après le titre en ISKA remporté en 2015 à Sotchi en Russie, Séverin Mamonjisoa tente un nouveau défi cette année. Demain, il entrera sur le ring d'All Arena Al Hussein Sport City à Omman en Jordanie au Championnat du monde pro de boxe arabe. Il défiera le Jordanien, Odai, évoluant à domicile chez les moins de 63 kg. Le Malgache âgé de 20 ans prend cette date avec beaucoup de sérieux et de coeur, conscient de l'impact d'un tel événement dans cette partie du globe. Une compétition organisée par Sediri Hedi, le président international de la boxe arabe avec comme thème « Pas de drogue, pas de terrorisme ». « Je suis très heureux de boxer en Jordanie et de tenter cette nouvelle discipline, la boxe arabe.

