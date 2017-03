Madagascar: D-Lain : « Je me suis fixé un défi. Tant que je ne sors pas un produit, je ne retournerai pas à Madagascar... »

interview

Il avance, lentement mais sûrement. D-Lain, après son sacre au Castel Live opéra, ce concours qui l'a mis en compétition avec plusieurs artistes venus du Continent Africain et révélé sur la scène internationale, s'est fait très rare. Après un long silence, le revoilà de nouveau sur le devant de la scène. A l'aube de la sortie de son single « Free man » et prochainement de son EP, D-Lain nous en dit plus.

Sur ton compte Facebook, tu annonces la sortie prochaine sur les réseaux sociaux de ton premier single : « Free man ». Pourquoi avoir justement choisi ce titre ? De quoi parle-t-il ?

« Free man » résume en quelque sorte le thème de mon EP, un mini-album de sept chansons que j'ai concocté pendant cinq ans. Il est écrit à la fois en anglais et en français comme la majorité de mes chansons. « Free man » parle de moi et de mes vécus. Un chanteur avec des rêves plein la tête et qui prend la mer pour un pays qui n'est pas le sien, où il y a plus d'opportunités par rapport à ce qu'il désire. Bien sûr, il a galéré. Il a dû s'adapter à toutes circonstances, bonnes et mauvaises, mais par dessus tout il se sentait un homme libre, car il est là pour défendre ses rêves et rien n'est plus important que de les réaliser. Tout le monde peut s'identifier sur ce morceau, homme ou femme. « Free man » est porteur d'espoir avec sa rythmique entraînante inspirée de musique malgache très pop pour que ça touche beaucoup de frontières.

« Free man » n'est pas encore disponible, ni en CD ni en ligne. Avec cette nouvelle composition, tu t'es pourtant déjà illustré...

En effet. « Free man » a été sélectionné (1er prix) par 13 jurys professionnels français et corses, dont Bruno Berberes, lors du festival musical « Il était une voix en Corse » édition 2017 dans la catégorie auteur, compositeur et interprète parmi 90 artistes. Un évènement et un moment qui représentent un tournant dans ma carrière. Pour la première fois dans ma vie de chanteur, j'ai pu interpréter ma propre chanson lors de la première partie du spectacle de Slimane devant des milliers de spectateurs à Ajaccio, la capitale Corse en plus. Ça m'a permis de me faire connaître, d'élargir mes fans. « Free man », c'est surtout un cadeau pour ceux qui m'ont suivi et soutenu depuis ce fameux concours en 2012 jusqu'à présent, pour leur appui, leurs encouragements et surtout leur tolérance et leur patience.

Tu vis aujourd'hui ailleurs, loin de Madagascar, de ce pays où tu as grandi et fait tes premiers pas dans le milieu artistique...

Aujourd'hui, j'habite effectivement dans l'extrême Sud de la Corse, à Bonifacio une belle ville touristique depuis 2015, mais cela ne signifie aucunement que j'ai oublié mon pays natal. La raison pour laquelle je ne suis pas revenu ces cinq dernières années, c'est que je me suis fixé un défi. Tant que je ne sors pas un produit, je ne retournerai pas à Madagascar. Et maintenant je peux revenir tranquillement à la Grande Ile... en plus avec un « voan-dalana » bien préparé. Si je suis marié ? Non, je suis toujours célibataire, en bonne santé et sans enfant. Je suis intermittent de spectacle et gère un restaurant sur le port de Bonifacio l'été. Par contre ma vie musicale est centrée sur Paris, c'est là que tout se passe.

Tu as parlé d'un EP ? Peux-tu nous en dire davantage ?

L'EP comportera 7 chansons, le single inclus. Elles sont écrites en anglais, en français et bien sûr en malgache. J'en suis l'auteur et compositeur. C'est le fruit d'un travail acharné, de dur labeur. On est passé par des hauts et des bas, des moments de doute comme tout projet, mais on en est finalement sorti la tête haute. Enfin, le plus dur a été fait. Après, c'est au public d'en décider. On prévoit également des concerts. Sur ce projet je travaille avec Fabrice Ordiani, mon arrangeur multi instrumentiste et coproducteur. Je dirai qu'il supporte bien toutes mes exigences et ma sévérité quand on n'avance pas dans des séquences d'arrangement. Il est à l'écoute et comprend bien mon univers et ma direction. Cet EP sortira sur des plates-formes telles que spotify, deezer, itunes, amazone...