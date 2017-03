Madagascar: En actions et avec vérité

billet

Si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité.

Ces versets bibliques de 1 Jean 3 : 17 - 18 est plus que jamais d'actualité avec le passage dévastateur du cyclone Enawo qui a pratiquement traversé Madagascar du Nord au Sud. Et qui a fait énormément de dégâts matériels, mais aussi de nombreuses victimes humaines.

Ces versets devraient d'autant plus interpeller tout le monde, à Madagascar considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, mais qui a aussi des citoyens riches. Très riches même. Après le passage de Enawo, des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de Malgaches sont dans le besoin. Alors un geste de ceux qui possèdent les biens du monde sera le bienvenu pour soulager les souffrances des sinistrés de Enawo. Les Chrétiens notamment, à qui l'apôtre Jean adresse ces mots, sont appelés à aimer non pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. Actuellement les levées de fonds commencent à se faire jour dans les communautés chrétiennes aussi bien au niveau national qu'international.

A l'instar d'Info Chrétienne Compassion qui a déjà lancé des actions en contact avec le Père Pedro. Espérons que ce soit le début de beaucoup d'actions de grande envergure pour venir en aide aux sinistrés, non seulement de la part des chrétiens, mais aussi d'autres organisations religieuses ou laïques. On a tout simplement besoin d'une solidarité nationale.

Mais ces paroles s'adressent également et surtout à nos politiques dont, malheureusement, certains sont plutôt enclins à profiter des séances de distribution des dons aux sinistrés pour en faire une propagande politique. Une pratique honteuse à bannir, car en ce moment où des concitoyens sont en pleurs, les politiciens ne doivent absolument pas profiter des malheurs des autres et à des fins de propagande politique. Ils ne doivent pas aimer en paroles et avec la langue. Mais en actions et avec vérité.