Madagascar: Portrait - Johary Ratefinanahary, de la musique et du cuir !

Musicien, chanteur, auteur et compositeur, maroquinier d'un nouveau genre, Johary Ratefinanahary est un artiste hors du commun qui laisse ses œuvres parler à sa place. Rocker dans l'âme et créatif dans le cœur, il mène sa carrière au gré de ses inspirations. Sans jamais laisser taire sa musique. Portrait.

Son allure flegmatique et ses cheveux attachés, avec un look simple, mais qui se distingue des autres de par son style, le leader vocal et guitariste du groupe Moajia, Johary Ratefinanahary Toavintsoa Ny Aina, qui se fait appeler Jiaary pour le cercle artistique local, est né dans le monde de la musique. Son père, Doda, est le membre fondateur du groupe Tsiakoraka. La musique coule dans ses veines qui virent au blues au contact de la six cordes, il faut dire que Jiaary c'est un hippy des années 2000. Et pour cela, il a choisi la musique qui l'inspire, le rock, qui l'a bercé depuis son enfance. « Avant, j'écoutais beaucoup le rock pur, les AC/DC, les Eagles... mais maintenant je suis plus dans un autre style genre Arctic Monkeys, Twelve Foot Ninja... » dit-il. Une influence qui se ressent dans son attitude.

Moajia. En musique, Jiaary est un compositeur avant-gardiste, qui a l'oreille, mais surtout cette capacité d'aller au-delà des simples structures musicales. Avec son groupe Moajia, qu'il a fondé avec des amis du lycée Jules Ferry et Sainte-Famille, ils innovent. Dans les paroles d'abord, en écrivant des vers qui relatent de manière très poétique la réalité du quotidien dans les quartiers, et de façon lyrique les histoires d'amour. Avec une plume entre Brassens et Gainsbourg, il se la joue poète urbain des temps modernes. Et cela plaît. Avec une compo mélodieuse, un arrangement inattendu, Moajia a osé mélanger des instruments à cordes que les genres musicaux ont opposé. Et le résultat est plutôt bluffant. Depuis, Jiaary continue de créer, d'expérimenter, et surtout de rencontrer d'autres artistes pour arranger ses chansons. Le tout en gardant une sonorité qui lui est propre.

Cuir. A part la musique, Jiaary est aussi un maroquinier hors pair. Une passion et une dextérité qu'il hérite également de son défunt père, Doda, qui excelle dans cet artisanat. Mais au lieu de travailler le cuir pour faire des produits artisanaux comme les autres, Jiaary y apporte sa touche personnelle. Il s'inspire alors de la culture amérindienne pour créer et dessiner ses accessoires : sacs, ceintures, porte-briquets, portefeuilles... et tout ce qu'on peut lui commander, car Jiaary fait aussi du sur-mesure. Et puis, il y a l'art contemplatif, car l'artiste utilise également le cuir comme matière à part entière, dans ses tableaux, qu'il réalise avec d'autres peintres. Il exposera d'ailleurs au mois d'avril ses œuvres à l'IKM où l'on pourra apprécier son art.