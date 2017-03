Algérie: "Cham's", premier opus de Lamia Ait Amara

Lamia Ait Amara avait fait ses classes à l'association "Les rossignoles d'Alger" où elle s'est exercée sur différents instruments, avant de se démarquer par sa voix et rejoindre plus tard l'association "El Inchirah" où elle devient soliste principale.

"Cham's" et ses 15 titres reste cependant une œuvre résolument tournée vers une vision nouvelle de la musique andalouse, ouverte sur d'autres influences et portée par une instrumentation précise et rigoureuse.

Lamia Ait Amara pousse son travail de recherche jusqu'à introduire des rythmes et sonorités du tango, de la valse musette sur les chansons "Ana Fel Houb" et "Alger Alger" en hommage à Lili Boniche, le célèbre crooner des années 1940-1950.

Soliste de la musique andalouse, Lamia Ait Amara ouvre son album par un inqleb "El Kad Alladi Sabani" donnant le ton d'un travail métissé servi par la voix douce et puissante de la chanteuse, et la rencontre de deux groupes de musiciens venus d'horizons différents, le tout fusionnant dans une formation atypique conduite par Khalil Baba Ahmed.

Alger — Un brassage musical de différents genres du patrimoine algérien avec des inspirations et des sonorités orientales, méditerranéennes et de musique de chambre est proposé dans "Cham's", un premier album signé par la chanteuse Lamia Ait Amara.

