Algérie: Dix femmes Algériennes au parcours "méritant" distinguées par M. Grine

Alger — Dix femmes Algériennes au parcours "méritant" et issues de différents horizons socioprofessionnels, ont été distinguées jeudi soir à Alger par le ministre de la Communication, Hamid Grine.

Les femmes "méritantes" ont été distinguées lors d'une cérémonie officielle au siège de la Radio algérienne, dans le sillage de la célébration de la Journée internationale de la femme, pour la particularité de leur parcours, chacune dans son domaine d'activité et de compétence.

Présidant la cérémonie, M. Grine a précisé, dans une brève allocution, que le choix des femmes honorées s'est fait selon la culture du mérite, car chacune est "une référence dans son domaine".

Il s'agit de la directrice générale du journal arabophone "El Chaab", Amina Debache, et première femme à avoir occupée entre 1991-1993 le poste de directrice de la radio locale "Metidja".

Cette diplômée en science de l'information et de la communication a entamé sa carrière au sein de la chaîne I, de la radio nationale, ainsi que le poste d'enseignante à l'école supérieure de journalisme et de haut fonctionnaire à la présidence de la République.

Il s'agit également d'Asmaa Rehab Oussedik, spécialiste en médecine, professeur dans la structure hospitalière de Cheraga, comme elle a, à son actif plusieurs publications, dans des revues nationales et internationales.

Elle a crée le service de psychiatrie à l'hôpital de Cheraga en 2006, mis sur place et formé une équipe pluridisciplinaire en psychiatrie et en neurologie. Elle a reçu le premier prix lors de la manifestation médicale algéro-française en 2015.

Autre femme distinguée, la comédienne et femme de théâtre Sonia, qui a joué plusieurs rôle importants au cinéma et au théâtre. Elle a joué son premier rôle au théâtre en 1975-1976 au théâtre régional d'Annaba, avant de rejoindre celui d'Alger durant la période 1978-1988.

Plus tard, elle s'est jointe à ses camarades, le défunt Azzedine Medjoubi et Ziani Cherif Ayad pour créer le Théâtre "El Kalaa" indépendant. Elle a été nommée entre 2001-2004 directrice de l'Institut national des arts dramatiques de Bordj El Kifan, et elle était auparavant directrice du théâtre de Skikda, dont elle a contribué à l'ouverture.

Issue du secteur de la Communication, Aziza Abdelaziz, a entamé sa carrière en tant qu'assistante administrative au sein du ministère de la Culture et de l'Information en 1978. Elle a gravi les échelons au sein de ce ministère, et de se voir désignée en 2004 au poste d'administratrice principale, rattachée au cabinet du ministère de la Communication.

Journaliste de métier, Fatila Ould Khissal, est diplômée en littérature arabe, qui s'est intéressée à l'étude de la culture populaire, et exerce au sein de la radio algérienne depuis 1982.

Elle a présenté plusieurs émissions culturelles et du patrimoine, notamment "des jours et des airs". Elle a occupé divers postes, comme directrice de la radio culturelle.

M. Grine a également distingué Zafira Ouratsi Baba, qui après avoir obtenu son CAPA, s'est orientée vers le monde de l'art, en créant en 2002 une école privée "Artissimo", pour faire profiter de son talent et se consacrer à encadrer dans la spécialité de la culture.

Journaliste bilingue, Naïla Khalida Benrahal, diplômée en journalisme, a écumé plusieurs rédactions de la presse nationale. Elle est actuellement journaliste au quotidien francophone Horizon, après avoir travaillé durant de longues années dans la presse arabophone. Elle a écrit sur différents sujets, se distinguant notamment par des enquêtes traitant des questions sécuritaires et de la lutte contre la criminalité.

Lala Djida, autre artiste distinguée, a entamé sa carrière artistique en 1951, en participant à des programmes pour enfants à la radio, alors qu'elle n'avait que 4 ans.

Elle a joué au théâtre a côté de grands noms, comme Rouiched et Mohamed Oueniche. Elle devient, par ailleurs, un symbole de la chanson kabyle moderne, en travaillant avec plusieurs artistes, notamment Mejahed Hamid et Cherif Kheddam, pour refléter le vécu quotidien.

Une autre journaliste a été distinguée, il s'agit de Fouzia Bousbik, diplômée en littérature arabe, qui a travaillé en sein de la rédaction du journal "El Salam El Yaoumi", dans la rubrique culturelle.

Elle a rejoint la télévision algérienne en 2001 et elle était parmi l'équipe pionnière qui a lancé la chaîne "A3", au sein de laquelle elle a travaillé en tant que journaliste et présentatrice de JT.

En 2005, elle a été désignée rédactrice en chef au sein de cette chaîne, avec en plus de la présentation d'une émission politique et économique hebdomadaire pour débattre des sujets de l'heure. En 2014, elle a été nommée directrice de la production de cette chaîne (A3).

Il s'agit également de Fatma Zohra Namous Senoussi, chorégraphe et directrice générale du Ballet national depuis 1989. Elle a eu le premier prix de la danse en 1962 de l'institut communal de musique d'Oran, avant de rejoindre celui d'Alger.

Elle a notamment reçu une formation en chorégraphie à l'académie de Bolchoy de Moscou en 1967.

Par ailleurs, lors de cette cérémonie, le célèbre chanteur de variétés algériennes, Mohamed Lamari, qui a entamé sa carrière à l'âge de 7 ans, par des chants patriotiques avec les scouts musulmans, a été distingué pour l'ensemble de sa carrière artistique.

Il a eu sa première consécration, notamment avec sa chanson "je n'ai pas oublié nos plus beaux jours". Sa carrière s'est arrêtée momentanément en raison de la guerre de libération nationale, étant natif de la Casbah d'Alger.

A l'indépendance il a repris son œuvre artistique, où il a fait l'éloge de l'amour, de l'Afrique et de la femme.

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, le directeur général de l'APS, Hamid Kacha, le directeur général de la télévision algérienne, Toufik Kheladi et le directeur général de la radio algérienne, Chabane Lounakel et plusieurs personnalités nationales ont également assisté à cette cérémonie.