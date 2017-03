Algérie: "Emotion for Change", un concert pour la sauvegarde de la planète présenté à Alger

Auteure d'une méthode visant à réveiller chez les femmes et les enfants notamment, un sentiment consciencieux, favorable au respect de l'environnement, Sara Michieletto entend mettre son art au service de la planète et des hommes.

Passionnée par la musique de chambre, elle forme trois ensembles, le "Kairos Quartet" de 1991 à 1997, le duo violon- piano "Michieletto-Penzo" de 1990 à 1996 et le "String Trio of the Phoenix" en1998, avec lesquels elle a remporté de nombreux prix.

Sofiane Frendi, à son tour, a soumis à l'appréciation du public sa description de la nature en Algérie à travers "Suite de percussions locales", une pièce qui a mis en valeur ses talents de compositeur et de virtuose, laissant s'exprimer la diversité de l'environnement algérien à travers des rythmes binaires et ternaires alternés de techniques de jeu émettant des bruitages.

Quelques compositions personnelles, à l'instar de "Pulsar music", "Fourmies", "Scorpini", "clorofilla", "Agosto" et "Venizia", ont dessiné dans l'air les "balbutiements de la nature et sa manière de respirer", a expliqué Sara Michieletto qui présentait chaque pièce au programme avant son interprétation.

Sara Michieletto, premier violon du Théâtre La Fenice de Venezia et Giorgio Shiavon ont brillé de virtuosité dans des interprétations exigeantes, à l'exercice difficile, soutenues par les vibrations de feuilles de carton, la rotation d'un moulin à légumes et un jeu de percussion sur une eau contenue dans un bac.

Près d'une heure de temps, l'artiste, au coup d'archet soutenu et au doigté agile, a exécuté des extraits d'œuvres de grands compositeurs classiques et contemporains, ainsi que quelques pièces composées par le duo, renforcé à la percussion par Sofiane Frendi, étudiant à l'institut national supérieur de musique (Insm).

Alger — "Emotion for Change", un concert de musique visant à sensibiliser le public sur la sauvegarde de la planète, a été animé jeudi soir à Alger par la violoniste italienne Sara Michieletto, accompagnée au saxophone et au piano par son compatriote Giorgio Shiavon, devant un public recueilli.

