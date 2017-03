Angola: La commission économique analyse la restructuration de la BPC

Luanda — Le Plan d'assainissement et de restructuration de la Banque d'Epargne et de Crédit (BPC) a été analysé jeudi, à Luanda, par la Commission Economique et la Commission de l'Economie Réelle du Conseil des ministres, au cours d'une réunion présidée par le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos.

L'appréciation avait pour but de définir des règles de contrôle plus rigoureuses, d'optimiser les coûts opérationnels et d'améliorer le modèle de gouvernance, en vue de les rendre plus adaptées aux exigences du marché financier et aux normes internationales.

Selon le communiqué final de la réunion, la session a aussi approuvé le rapport mensuel de la stratégie de la mise en œuvre du Programme Macroéconomique Exécutif qui rapporte l'évolution des indicateurs macro-économiques face aux projections faites dans le budget de l'Etat pour l'exercice 2017.

La rencontre a apprécié, entre autres, le rapport de la situation actuelle et les conditions de la relance de la cimenterie de Cuanza Sul, créée en 2003.