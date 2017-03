Ile Maurice: Chamarel - La montée de l'insécurité inquiète

C'est du jamais vu jusqu'ici dans le paisible village de Chamarel. En 15 jours, un vol réussi au préjudice de touristes et une tentative avortée auprès d'un marchand opérant sur un site touristique.

La crainte gagne du terrain. À tel point que des habitants réclament davantage de patrouilles policières pour décourager toute mauvaise intention. Même si l'incident a eu lieu le 1er février, son souvenir a encore le pouvoir de faire frissonner les villageois. La mésaventure de ce couple de touristes qui s'est fait attaquer par un groupe d'individus qui leur a dérobé leurs effets personnels est encore sur toutes les lèvres. Quinze jours après, c'est un des marchands qui opère généralement sur le site touristique du coin qui s'est retrouvé face à un groupe de bandits, qui en voulait à son argent.

Cette localité se prête souvent aux promenades pédestres. Ces deux attaques sèment le doute et indiquent que Chamarel n'est plus aussi sûr qu'avant. Dans le premier cas, le couple marchait sur la route, non loin du restaurant Le Chamarel et se dirigeait vers le Viewpoint lorsqu'il s'est fait attaquer, raconte Rico L'intelligent, président du conseil de village. «Ces touristes doivent leur salut à des habitants qui regagnaient le village. Ils ont trouvé la présence des individus et leur voiture garée-là très bizarres. C'est en s'arrêtant qu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une attaque sur des touristes. Leur intervention a fait les bandits prendre la fuite. Mais ces derniers avaient déjà dérobé les effets personnels du couple.»

Quinze jours plus tard, c'était au tour de Jocelyn Rita, opérateur qui vend des produits locaux au Viewpoint, d'avoir la peur de sa vie. «Un groupe s'en est pris à moi, me menaçant si je ne leur donnais pas mes recettes du jour. Fort heureusement pour moi, le vigile assurant la sécurité du restaurant situé juste à côté, est intervenu. Autrement, j'ignore ce qu'il serait advenu de moi», dit cet homme, qui ne cesse de remercier sa bonne étoile.

Des faiblesses

Le point commun entre ces cas est qu'ils ont eu lieu au Viewpoint et dans ses environs, en fin de journée, pointant ainsi les faiblesses au niveau de ce site. Si, par moments, il semble pris d'assaut par des flots de touristes que déversent les cars des tours opérateurs ou encore les taxis, il y a aussi des temps morts. Et là, le visiteur se fait rare. «Souvent les après-midis, entre 17 et 18 h 30, c'est désert. Il arrive parfois que quelques visiteurs s'y aventurent pour admirer le coucher de soleil et ils sont très vulnérables», relate Jocelyn Rita. Les malfrats ont choisi justement ces heures pour passer à l'acte.

Pour ce marchand, les risques sont accrus parce que cet endroit est assez loin de la zone habitée et des autres commerces. Le manque de surveillance dans cette région n'est pas pour arranger les choses. «J'ai demandé à ce qu'il y ait plus de patrouilles policières ici après 15 heures et en début de soirée car c'est à ce moment-là que les bandits sévissent», ajoute-t-il. Sa démarche est soutenue par le président L'intelligent, qui va même jusqu'à réclamer l'installation de caméras de surveillance sur ce site très fréquenté.

Pour ce dernier et pour tous ceux qui vivent du tourisme, il est important de reprendre le contrôle dès maintenant pour que Chamarel conserve sa vocation touristique. «Cela fait 20 ans que j'emmène des touristes ici et c'est la première fois qu'un touriste se fait voler. Si cela devient récurrent, ce sera mauvais pour l'image du village», commente un des guides rencontrés au Viewpoint.

Pour Jocelyn Rita, qui est à même d'identifier ses agresseurs et pour les autres habitants de Chamarel, ce sont des gens venus d'ailleurs qui sont derrière ces attaques et qui gâchent le cachet de Chamarel. «J'espère que la police prendra ces cas au sérieux et qu'elle multipliera les patrouilles dans le sens demandé.»