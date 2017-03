Ile Maurice: La voiture d'un avocat vandalisée dans l'enceinte du poste de police de Curepipe

Une plainte a été déposée en ce sens au poste de police de Curepipe le soir même. Les éléments du Scene of Crime Office se sont rendus sur place, ce vendredi 10 mars, pour examiner la voiture et relever des empreintes afin de retracer les auteurs de cet acte.

«Je me suis rendu au poste pour les besoins d'une enquête et en sortant, j'ai été choqué de voir qu'on avait saccagé ma voiture», a-t-il déclaré à l'express, ce vendredi 10 mars. «Les deux roues étaient à plat et des rayures profondes étaient visibles sur la carrosserie. J'ai tout de suite alerté la police», ajoute-t-il.

Me Erikson Mooneapillay a eu une désagréable surprise en quittant le poste de police de Curepipe, jeudi 9 mars vers 23 heures. Sa voiture, garée sur le parking de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de Curepipe, a été vandalisée.

