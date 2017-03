Sénégal: Partenariat - Les PTF salue les progrès de l'ACAB

Si l'ACAB I couvrant la période 2008-2012 a été signé en 2008, et que l'ACAB II, prévu d'être exécuté sur la période 2013-2015, a été signé en 2013, l'ACAB III, qui va être signé très prochainement pour la période 2016-2018, intervient dans un contexte particulier marqué premièrement par l'adoption au Sénégal du Plan Sénégal Emergent; deuxièmement par l'adoption à New York, dans le cadre de la 70ème Assemblée Générale des Nations Unies, des 17 objectifs de développement durables (ODD), et troisièmement par l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, la COP 21.

C'est dire que la période d'exécution de l'ACAB III est celle qui nécessitera pour le Sénégal la mobilisation de ressources plus substantielles et du soutien constant et plus accru des bailleurs de fonds en général et de ses partenaires techniques et financiers en particulier.

«Nous nous réjouissons des progrès réalisés dans le cadre de l'ACAB. Nous saluons à cet égard l'Arrêté qui crée et organise le fonctionnement du Comité Conjoint de Suivi (CCS) de l'ACAB. Ce comité marque la volonté du Gouvernement pour la mise en œuvre et le suivi des réformes», indique le chef de file de l'ACAB.

Il poursuit en notant qu'en dehors des échanges du Groupe ACAB qui ont conduit à la création du CCS, l'année 2015 a été consacrée au suivi des mesures de l'ACAB II (2013-2015) et aux revues sectorielles de l'ACAB à l'instar des rencontres ACAB-ITIE et des sous-comités du CCS. En dépit de la non tenue de la réunion annuelle en 2016, le dialogue avec la partie gouvernementale a permis de réaliser la mise à jour des mesures de l'ACAB de 2014 et 2015, et d'avoir un rapport de mise en œuvre de l'ACAB II revu par les PTF, ainsi qu'un projet de Convention de l'ACAB III (2016-2018), examinés par les PTF signataires de l'ACAB.